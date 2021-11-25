Акція проходила в Одеському музеї східного та західного мистецтва.

Сьогодні в Одеському музеї східного та західного мистецтва на кілька годин відкрили донорський пункт.

Як передає кореспондент УНІАН, акція під назвою "Мистецтво донорства" проходила з 11:00 до 14:00 у вищеназваному музеї, розташованому в історичному центрі – на вул. Пушкінській, 9.

За цей час, за даними організаторів, 33 людини здали 14 літрів 850 мл крові.

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Зазначається, що мета заходу – популяризація донорства через мистецтво, зміна ставлення суспільства до донорства.

Одеська обласна станція переливання крові забезпечила необхідні умови для безпечного забору крові в приміщенні музею, біля картин. Зокрема, були поставлені столи з комп'ютерами для реєстрації донорів, спеціальні кушетки та інше. У залі звучала жива музика, проходили художні майстер-класи.

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Автор: Лариса Козова