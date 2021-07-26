Розглядається питання про оформлення відповідного наказу.

Міністерство охорони здоров’я України готує офіційні рекомендації щодо можливості змішування різних вакцин проти коронавірусу.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю Апостроф.

За його словами, такі рішення приймається на основі міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини й аналізу аналогічного досвіду інших держав.

"Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов", - розповів він.

Читайте такожВ МОЗ назвали область, в якій рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 досяг 80%Мова йде про можливість введення другої дози Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом.

"Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря", - відзначив лікар.

Кузін відзначив, що відповідне рішення групи експертів вже є. Зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних інструкцій.

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Автор: Людмила Жерновська