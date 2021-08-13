Найбільше за вчора виявили COVID-заражень у Києві та Одеській області.

В Україні за минулу добу зафіксували 1 263 випадки коронавірусу. З них 73 дитини та 52 медпрацівники. Також 1 007 пацієнтів одужали, 44 - померли від ускладнень. Госпіталізували з підтвердженням чи підозрою на захворювання 613 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (166), Одеській (99), Донецькій (84), Харківській (78) та Львівській (78) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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З початку пандемії в нас зафіксували 2 263 864 випадки інфікування. З них 53 217 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 195 798 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 47 355 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 22 318, методом ІФА — 8 133. Також зробили 16 904 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,6 мільйона ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, в Україні продовжили карантин до жовтня.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко