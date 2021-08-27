В Україні за добу виявили 2032 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за добу було госпіталізовано 838 осіб; зафіксовано 66 летальних випадків; одужало 1253 особи.
Читайте такожУ червні смертність від коронавірусу знизилася майже в 4 рази - ОpendatabotКрім цього, проведено тестувань за добу – 53 486 (зокрема методом ПЛР – 23 049, методом ІФА – 7219); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 218.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 280 203 особи;
- одужало – 2 204 682 особи;
- летальних випадків – 53 632;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 262 випадки;
Вінницька область – 58 випадків;
Волинська область – 26 випадків;
Дніпропетровська область – 98 випадків;
Донецька область – 127 випадків;
Житомирська область – 55 випадків;
Закарпатська область – 14 випадків;
Запорізька область – 72 випадки;
Івано-Франківська область – 88 випадків;
Київська область – 64 випадки;
Кіровоградська область – 13 випадків;
Луганська область – 94 випадки;
Львівська область – 88 випадків;
Миколаївська область – 27 випадків;
Одеська область – 111 випадків;
Полтавська область – 51 випадок;
Рівненська область – 47 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 70 випадків;
Харківська область – 195 випадків;
Херсонська область – 124 випадків;
Хмельницька область – 99 випадків;
Черкаська область – 45 випадків;
Чернівецька область – 123 випадки;
Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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