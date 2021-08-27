За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Донецькій областях.

В Україні за добу виявили 2032 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 127 дітей та 46 медпрацівників.

Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, за добу було госпіталізовано 838 осіб; зафіксовано 66 летальних випадків; одужало 1253 особи.

Читайте такожУ червні смертність від коронавірусу знизилася майже в 4 рази - ОpendatabotКрім цього, проведено тестувань за добу – 53 486 (зокрема методом ПЛР – 23 049, методом ІФА – 7219); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 218.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 280 203 особи;

одужало – 2 204 682 особи;

летальних випадків – 53 632;

проведено ПЛР-тестувань – 11 903 521.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Харківській (195), Донецькій (127), Херсонській (124) та Чернівецькій (123) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 262 випадки;

Вінницька область – 58 випадків;

Волинська область – 26 випадків;

Дніпропетровська область – 98 випадків;

Донецька область – 127 випадків;

Житомирська область – 55 випадків;

Закарпатська область – 14 випадків;

Запорізька область – 72 випадки;

Івано-Франківська область – 88 випадків;

Київська область – 64 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 94 випадки;

Львівська область – 88 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 111 випадків;

Полтавська область – 51 випадок;

Рівненська область – 47 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 195 випадків;

Херсонська область – 124 випадків;

Хмельницька область – 99 випадків;

Черкаська область – 45 випадків;

Чернівецька область – 123 випадки;

Чернігівська область – 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла