В Україні за добу протестовано понад 40 тисяч людей різними методами. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ - 224.

В Україні зафіксували 737 випадків коронавірусного захворювання. З них 50 дітей та 16 медпрацівників. Також 616 пацієнтів одужали та 17 — померли. Госпіталізували 422 людини - серед них люди з підтвердженим COVID-19 та з підозрою на наявність хвороби.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 243 605 випадків зараження коронавірусом. З них 52 702 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 180 281 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 41 590 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 18 276, методом ІФА — 8 942. Також зробили 14 372 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 11,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні зафіксований новий рекорд щеплених за добу. Протягом 15 липня від коронавірусу були вакциновані 117 376 людей. Одну дозу отримали 63 002 людини, повністю імунізовані - 54 374 людини.

Протягом доби працювали 720 мобільних бригад, 1693 пункти щеплення та 49 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 539 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 539 634 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 360 256 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 899 890 щеплень.

Раніше у МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID.

Коронавірус в Україні: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко