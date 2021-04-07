В Україні за добу від COVID-19 щепилися 15585 осіб.

В Україні за минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 15585 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Найбільше щеплень здійснено в Києві (1819), Львівській (1349) та Дніпропетровській (1170) областях.

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Разом з тим у Київській області вже четверту добу поспіль не роблять жодної щеплення проти коронавірусу.

Так, у Київській області не роблять щеплення від COVID-19 з суботи, 3 квітня. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровській (23 079) і Львівській (17 873) областей.

Загалом 320265 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 320263, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2.

Станом на 6 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 419379 осіб.

Нагадаємо, вчора стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. За словами Степанова, перші партії вакцини Pfizer надійдуть в Україну в найближчі місяці.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова