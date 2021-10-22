Заступниця мера також повідомила, що спецперепусток у транспорт цього разу не буде.

У разі потрапляння Києва до "червоної" зони карантину користуватися громадським транспортом зможуть лише власники сертифікатів про вакцинацію або негативного тесту на коронавірус.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Вона уточнила, що місто не вводитиме спецперепустки в транспорті, які видавали під час попередніх локдаунів.

"У нас 24 лютого розпочалася вакцинальна кампанія, з літа – вдосталь різних вакцин. Усі, хто бажали жити вільно, вільно пересуватися та користуватися усіма свободами, вже мали б вакцинуватися", - сказала вона.

Чиновниця додала, що фактично обмеження "червоної" зони стосуватимуться лише невакцинованих киян, "бо ми маємо берегти їх".

Читайте такожУ КМДА перед підвищенням тарифів на проїзд назвали собівартість разової поїздки

"Вони мають залишатися вдома та працювати дистанційно. Або ж кожні три дні робити тест на коронавірус, щоб вільно пересуватися містом", - зазначила Старостенко. І додала, що сьогодні Київ однією ногою в "червоній" зоні.

Вона також закликала киян вакцинуватися в 146 пунктах та 21 центрі вакцинації, які дають у столиці. Також це можна зробити в МВЦ, 30 ТРЦ, ЦНАПах та на залізничному вокзалі. Незабаром вакцинуватися можна буде й на автовокзалі.

Раніше сьогодні мер Віталій Кличко повідомив, що в разі потрапляння столиці в "червону" зону громадський транспорт працюватиме у звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше, ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Кличко до цього вже анонсував потрапляння Києва до "червоної" зони й подальше посилення карантину.

Автор: Юрій Годован