Юрій Кондрацький

Щороку у близько 13000 українців діагностують рак легені, понад 9000 помирають від цієї недуги. Хоча хвороба є поширеною, 72% пацієнтів звертаються до лікаря вже на пізніх стадіях.

Щоб підвищити інформованість щодо раку легені, спонукати українців до профілактики та лікування, в Україні триває Рік обізнаності про рак легені, ініційований компанією "Рош Україна".

Усім варто знати прості заходи, які допоможуть зменшити ризики захворювання на рак легені.

1. Відмовтесь від куріння

Більшість пацієнтів з підозрою на рак легені — курці. Але до групи ризику також входять їхні рідні та близькі. До прикладу, якщо чоловік курить у присутності дружини, вона також ризикує захворіти на рак легені, бо вдихає тютюновий дим. Тож якщо ви позбулися цієї шкідливої звички, ризик захворіти у вас та ваших оточуючих набагато нижчий. Якщо ви кинете палити до того, як розвинеться рак, пошкоджена легенева тканина буде поступово відновлюватися.

Більшість пацієнтів з підозрою на рак легені — курці

2. Захищайте дихальні шляхи, якщо працюєте на шкідливому виробництві

Тривалий контакт зі шкідливими речовинами — азбестом, хромом, нікелем, миш’яком тощо — може збільшити ризики виникнення раку легені. Тож під час такої роботи необхідно вдягати засоби захисту дихальних шляхів, приміром, респіратор.

3. Ведіть здоровий спосіб життя

Дотримуйтеся здорового раціону: він може допомогти захистити від раку легені як курців, так і тих, хто не палить. Зокрема, слід зменшити споживання надто калорійних продуктів і фаст-фуду, а збільшити у раціоні кількість овочів і фруктів.

Також важливо займатися спортом та робити зарядку. Але через те, що у великих містах повітря забруднене – особливо поблизу заводів – слід ретельно обирати місце для фізичних вправ на вулиці.

4. Регулярно проходьте медогляд

Зазвичай про рак легені дізнаються під час обстеження у разі підозри на інше захворювання. Наприклад, з початку пандемії COVID-19 українці стали частіше робити КТ, а на їхніх знімках лікарі знаходять рак легені.

У гарних водіїв є правило: раз на рік проводити техогляд автівки. Виходить, про техніку люди піклуються краще, ніж про самих себе. Я раджу проходити повне медичне обстеження кожного року та у разі потреби, за призначенням лікаря, робити низькодозову комп’ютерну томографію легень.

Рак легені на першій стадії частіше за все не має симптомів

Рак легені на першій стадії частіше за все не має симптомів. Пухлина маленька, від 2 до 5 сантиметрів, її можна виявити лише під час обстеження легень. Симптоми з’являються, коли пухлина сягає значних розмірів і заважає роботі легені — зазвичай це вже пізні стадії хвороби.

Поширені симптоми раку легені:

Кашель, що не проходить або посилюється. Мокрота може містити кров або мати рожевий колір.

Задишка й охриплість, які не є наслідками бронхіту чи пневмонії та не минають протягом місяця після запалення.

Біль у грудях, що посилюється під час глибокого дихання, кашлю або сміху.

Підвищена втомлюваність або постійна слабкість, втрата апетиту, безпричинна втрата ваги.

Щороку до мене за консультацією звертаються понад 1000 пацієнтів. У 1-2% з них діагностують туберкульоз, який проявляється схожими симптомами: кашлем, утрудненим диханням, швидкою втомлюваністю. З-поміж решти пацієнтів 60% мають ІV стадію раку легені, 30% — ІІІ стадію, 8% — ІІ стадію.

Якщо ви помітили якісь із зазначених симптомів, слід звернутися до лікаря. Після огляду він може діагностувати недуг або направити вас на додаткові обстеження, зокрема, комп’ютерну томографію легень.

Докладніше про цю хворобу розповідає сайт всеукраїнського Року обізнаності про рак легені: https://stoplungcancer.org.ua/. Там зібрана важлива інформація: перші ознаки хвороби, її типи, способи лікування й профілактики, групи ризику. Окрім освітніх матеріалів, розміщені контакти діагностичних центрів та громадських організацій, що підтримують онкологічних пацієнтів.

Юрій Кондрацький, хірург-онколог

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