Завод «Телекарт-Прилад» поставить до місцевих лікарень тестові пристрої, після чого плануються масові закупівлі.

В Одесі завод «Телекарт-Прилад» розпочав виробництво кисневих концентраторів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, пославшись на голову ОДА Сергія Гриневецького, який 17 грудня провів робочу зустріч з представниками заводу.

«Телекарт-Прилад» отримав сертифікати відповідності Міністерства охорони здоров'я для виробництва кисневих концентраторів. Про це повідомив Сергій Гриневецький, який вчора зустрівся з представниками підприємства», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що розробка одеських фахівців отримала назву «БРІЗ-20». Вона являє собою електричний пристрій, що дозволяє отримувати кисень за допомогою фільтрації повітря.

Потужність приладу - 20 літрів на хвилину, під'єднати до нього можна від одного до чотирьох пацієнтів.

«БРІЗ-20» виробляє кисень з концентрацією 95%, що відповідає міжнародним стандартам», - уточнили в прес-службі. Працювати без зупинки прилад може до 10 діб.

За словами Гриневецького, зараз «Телекарт-Прилад» - єдине українське підприємство, яке може виробляти концентратори такої потужності і якості.

«Я переговорив з керівництвом підприємства та запропонував поставити тестові пристрої до наших обласних лікарень. Після випробувань ми плануємо закуповувати продукцію заводу на регулярній основі», - зазначив голова ОДА.

У перші місяці завод буде виробляти близько 300-400 пристроїв на місяць. Згодом керівництво заводу планує збільшити виробництво до 1 тис. - 1,5 тис. одиниць на місяць. У прес-службі також зазначили, що ціна одного кисневого концентратора виробництва «Телекарт-приладу» становить 75 тис. грн. На ринку є кілька більш дорогих аналогів. Зокрема, американські концентратори коштують близько 130-140 тис. грн, прилади китайського виробництва потужністю 10 літрів на хвилину стоять близько 40 тис. грн.

4 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця року в Україні планується збільшити кількість ліжок з підведеним киснем для пацієнтів з COVID-19 з 51% до 80%. За словами очільника МОЗ, кількість ліжок, виділених для надання медичної допомоги хворим COVID-19, з початку листопада було збільшено з майже 40 тис. до понад 61 тис.

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Автор: Лариса Козова