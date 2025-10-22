Туристам загрожують нові штрафи в іспанських Сан-Себастьяні та Пальмі, а також португальській Албуфейрі.

На тлі того, як популярні туристичні країни все більше відчувають негативні наслідки надмірного туризму, місцева влада продовжує запроваджувати нові податки й обмеження для мандрівників. Особливо складна ситуація наразі склалася в Іспанії та Португалії.

Днями одразу кілька популярних курортів у цих країнах оголосили про введення нових суворих правил для туристів.

Нові обмеження для туристів в Іспанії

Так, міська рада іспанського курортного міста Сан-Себастьян оголосила про намір ввести нові правила для збереження свого знаменитого узбережжя, пише The Sun.

Перше з них – заборона на куріння на всіх пляжах. Якщо це правило ухвалять, Сан-Себастьян стане другим містом у Країні Басків після Сарауса, яке повністю заборонило куріння на своїх пляжах.

На пляжах Сан-Себастьяна також можуть запровадити нові правила щодо домашніх тварин: влітку собакам буде дозволено гуляти пляжами тільки з 21:00 до опівночі. Раніше місцеві жителі могли вигулювати собак на громадських пляжах з 1 вересня до 30 травня в будь-який час доби.

Крім того, через зростання кількості скарг на шум, під заборону можуть потрапити і гучномовці.

Водночас міськрада закликала місцевих жителів поділитися своєю думкою про нові правила, які частково набули чинності 20 жовтня 2025 року. Повне ж впровадження нових правил планується до червня 2026 року.

Тим часом іспанське місто Пальма на Майорці планує заборонити ще одну популярну туристичну розвагу – вечірки на човнах. Таким чином, починаючи з наступного сезону, човни для вечірок будуть повністю заборонені на набережній Пальми, де вони швартуються.

Нові обмеження для туристів у Португалії

Зі свого боку гостям португальського курортного міста Албуфейра загрожують суворі штрафи від 150 до 1800 євро за такі дії, як залишення візків для покупок на вулицях, розпалювання барбекю на пляжах і створення надмірного шуму, пише The Mirror.

При цьому місцева влада попередила, що правила будуть "суворо дотримуватися", і такий кодекс поведінки діятиме цілий рік.

Нові обмеження для туристів в інших країнах Європи

Як повідомляв УНІАН, раніше влада чеської столиці Праги ухвалила рішення заборонити прокат електросамокатів у місті. Рішення почне діяти з січня 2026 року.

Тим часом, у Греції туристам тепер загрожують суворі штрафи, здавалося б, за безневинне заняття – збір мушлів і гальки на пляжах.

