За даними ЗМІ, США та Індія наближаються до торговельної угоди, яка може призвести до скорочення експорту російської нафти до свого головного покупця.

Ціни на нафту вдень 22 жовтня продовжили стрімке зростання на тлі повідомлень про можливу домовленість США та Індії щодо поступового скорочення імпорту російської нафти, а також сподівань на торговельну угоду між США та Китаєм, повідомляють Bloomberg та Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 13:49 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 1 долар, до 62,32 долари за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки WTI теж подорожчали на 98 центів, до 58,22 долара за барель.

За даними джерел індійського видання mint, Індія та США наближаються до торговельної угоди, яка передбачає зниження американських мит для індійських товарів з близько 50% до 15%-16%. Зі свого боку, Нью-Делі начебто погоджується на поступове скорочення імпорту російської нафти. До того ж президент США Дональд Трамп знову заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови підтвердив відмову від купівлі російської нафти.

Аналітики зазначають, що торговельне перемир’я між Індією та США посприяло би зростанню попиту на нафту, і, відповідно, простимулювало зростання цін на неї.

"Перемир'я було б позитивним для економічного імпульсу і підтримало б настрої щодо попиту на нафту… У випадку, якщо угода призведе до скорочення імпорту російської нафти в Індію, це також буде сприятливим фактором (для зростання цін на нафту, - УНІАН), - зазначає Вандана Харі, засновник компанії з аналізу ринку Vanda Insights.

Reuters зазначає, що додатково підтримало зростання цін на нафту сподівання на торговельну угоду між США та Китаєм. 20 жовтня Трамп заявив, що розраховує укласти справедливу торговельну угоду із Сі Цзіньпіном, з яким, як очікується, він зустрінеться в Південній Кореї наступного тижня. Але у вівторок Трамп знову додав невизначеності щодо зустрічі, заявивши, що "можливо, вона не відбудеться".

Ще одним фактором, який посприяв зростанню вартості "чорного золота", стали плани США – найбільшого споживача нафти у світі - поповнити стратегічні резерви сировини, зазначають аналітики ANZ. Міністерство енергетики США заявило у вівторок, що має намір купити 1 мільйон барелів сирої нафти для cтратегічного нафтового резерву, оскільки прагне скористатися відносно низькими цінами на нафту, щоб поповнити свої запаси.

До того ж Bloomberg додає, що запаси нафти у США минулого тижня скоротились на 3 мільйони барелів.

Ціни на нафту та відмова Індії від російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня ціни на нафту продовжили падати після досягнення п'ятимісячних мінімумів на тлі анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна, а також історичного рекорду видобутку американської нафти.

Ще однією причиною зниження вартості "чорного золота" став його можливий профіцит на ринку, оскільки країни Близького Сходу не розпродали частину нафти із запланованих на листопад обсягів. За оцінками трейдерів, обсяг непроданої нафти становив від 6 до 12 мільйонів барелів.

Водночас швидка відмова Індії від російської нафти може потенційно розвернути нафтові котирування. Представники Індії під час перемовин з американськими посадовцями у США підкреслили, що одночасне припинення поставок з Росії, Ірану і Венесуели - провідних експортерів нафти - може призвести до стрибка світових цін.

Разом з тим третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році попит і пропозиція на нафту стабілізуються. Що стосується ціни, то очікується, що "чорне золото" не опуститься значно нижче 60 доларів за барель.

