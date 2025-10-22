У Росії заявляють, що це нібито відповідь на дії України.

У Росії зробили цинічну заяву про масовану повітряну атаку по Україні в ніч на 22 жовтня, внаслідок якої безліч мирних громадян загинули і були поранені, зокрема діти.

Так, у Міністерстві оборони країни агресора прямо визнали факт ударів дронами і ракетами, зокрема "Кинджалами", однак стверджують, що удари завдавали по об'єктах енергетики, які "забезпечують роботу українського ВПК".

При цьому заявляється, що це нібито "відповідь на терористичні атаки України".

Відео дня

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного і повітряного базування, зокрема гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинджал", а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах енергетичної інфраструктури, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу України", - заявили в російському відомстві.

При цьому росіяни стверджують, що нібито "мети удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражено".

Атака по Україні 22 жовтня

Як повідомляв УНІАН, на Київщині через російський удар загинули четверо людей, серед яких двоє дітей. Унаслідок удару по Києву загинули двоє людей, ще 5 дістали поранення. Наслідки атаки зафіксували в кількох районах столиці. Також сьогодні вдень був удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові. Відомо про одного загиблого. Постраждало семеро людей.

За даними Повітряних сил Росія запустила по Україні 28 ракет (15 із них - "балістика", зокрема, 4 "Кинджала") і 405 БПЛА. Основний напрямок удару - Київська область. Також постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області. Зафіксовано прямі влучання 12 ракет і 55 ударних БпЛА на 26 локаціях і падіння збитих (уламки) на 19 локаціях.

Вас також можуть зацікавити новини: