Герасимов доповів Путіну, що всі завдання тренування стратегічних ядерних сил виконані.

У Кремлі повідомили про запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Синева" з космодрому "Плесецьк" у рамках ядерних тренувань.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ доповів диктатору Володимиру Путіну, що під час тренувань здійснено пуски міжконтинентальних балістичних ракет і крилатих ракет.

Зокрема, він повідомив, що з космодрому "Плесецьк" запущено ракету "Ярс", а з акваторії Баренцевого моря з атомного ракетного підводного крейсера стратегічного призначення "Брянськ" - ракету "Синева".

За словами Герасимова, під час тренувань стратегічних ядерних сил були задіяні комплекси "Ярс", підводний човен "Брянськ", літаки Ту-95МС.

"Усі завдання тренування стратегічних ядерних сил виконані", - заявив Герасимов.

Ядерні погрози РФ

Росія періодично погрожує світу застосуванням ядерної зброї. Як повідомляв раніше УНІАН, через заяви президента США Дональда Трампа про ймовірність постачань Україні далекобійних ракет "Томагавк" експрезидент РФ, а нині заступник секретаря російського Радбезу Дмитро Медведєв пригрозив, що це "погано закінчиться", натякаючи на застосування ядерної зброї.

Ще раніше Медведєв погрожував США "Мертвою рукою" - системою автоматичного запуску ядерних ракет по цілях у США та країнах НАТО, створеною в СРСР. Також він радив президенту США подивитися фільми про "ходячих мерців".

