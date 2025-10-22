Це вже третій пакет енергетичної підтримки від Норвегії в цьому році.

Норвегія продовжує надавати Україні підтримку у галузі енергетики. Сьогодні виділено 150 мільйонів доларів на закупівлі газу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за підсумками візиту до Норвегії.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива", - повідомив Зеленський.

Глава держави подякував Норвегії за цю допомогу і премʼєр-міністру Йонасу Гар Стере під час зустрічі.

Разом з тим, президент України розповів про наслідки сьогоднішнього російського обстрілу.

"Дякую за солідарність і співчуття. Ми обговорили потреби України в системах ППО, ракетах до них та інші кроки, які можуть зміцнити Україну взимку", - додав Зеленський.

Окремо також йшлося про двосторонню оборонну співпрацю, і зокрема, про виробництво дронів і ракет, розширення ініціативи PURL.

"Скоординували також позиції та зустрічі, які відбудуться цього тижня у Європі. Дуже вдячні за велику підтримку норвезького народу – системи протиповітряної оборони, ракети для цих систем. Усе це рятує життя людей", - повідомив Зеленський.

Ситуація з газом в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна готується до імпорту блакитного палива з інших країн на тлі російських масованих атак. Зокрема, Росія атакує газові сховища, газову інфраструктуру і об’єкти водопостачання. Україна потребує більшого фінансування, аби купувати газ.

Зокрема, Зеленський повідомляв, що у разі виникнення дуже складної ситуації Україна має бути готова знайти газ на 2 мільярди доларів.

