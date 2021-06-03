Як свідчить соціологія, чим кращий матеріальний рівень життя, тим вища частка тих, хто має хороше здоров’я

Півтора роки життя в умовах пандемії наклали відбиток на самопочуття українців.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Як свідчать дані опитувань, протягом останніх кількох років спостерігалась тенденція до поступового зростання частки здорових (за самооцінкою) жителів України.

"Якщо в 2013-2015 роках близько 40% українців вважали себе здоровими, то, починаючи з 2016 року, цей показник зростав і у 2019-2020 роках складав близько 50%. Проте, півтора року в умовах пандемії, ймовірно, наклали відбиток на здоров’я та самопочуття українців: згідно з даними дослідження 2021 року, 40% опитаних оцінюють стан власного здоров’я як добрий, а 14% – як поганий", - йдеться у повідомленні.

Водночас, станом на квітень 2021 року 40% опитаних дорослих жителів України оцінили своє здоров’я як хороше або дуже хороше. 46% оцінили своє здоров’я як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначитись, а 14% – як погане або дуже погане.

"Порівняно з 2020 роком суттєво зменшилась (на 9 відсоткових пунктів) частка тих, хто вважає себе здоровим, і, відповідно, зросла частка тих, хто оцінює своє здоров’я посередньо (на 8 відсоткових пунктів)", - йдеться у дослідженні.

Серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 66%, у віковій групі 30-39 років – 57%, віком 40-49 років – 47%, віком 50-59 років – 28%, віком 60-69 років – 16%, а серед людей віком 70 років або старших – 13%.

Також зазначається, що чоловіки зазвичай вважають своє здоров’я кращим, аніж жінки. Так, якщо серед чоловіків 50% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок – 32%. Серед чоловіків 9% оцінюють своє здоров’я як погане або дуже погане, тоді як серед жінок – 19%.

Відсоток тих, хто почувається здоровим, дещо вищий у містах (42%), аніж у сільській місцевості (36%). Крім того, опитування показало, що чим кращий матеріальний рівень життя, тим вища частка тих, хто має хороше здоров’я. Так, якщо серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 14%, то серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (можуть дозволити собі покупку дорогих речей) – 47%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення – 64%.

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Опитування громадської думки методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) проведено на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2003 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.

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Автор: Леся Лещенко