За підрахунками фахівців у світі від гепатиту кожні 30 секунд помирає людина.

Люди, які живуть з гепатитом B і гепатитом C, можуть бути більш схильні до розвитку раку, ніж люди, які викурюють пачку цигарок в день.

За даними фонду центру аналізу захворювань, люди, інфіковані вірусами гепатиту В і С, "мають однаковий або значно вищий ризик розвитку раку, ніж ті, хто весь час викурює одну пачку цигарок на день", пише The Independent.

Фахівці Фонду стверджують, що у зв'язку з цим, гепатит В і C повинні "розглядатися як інфекції, що викликають рак, і міжнародні рекомендації повинні бути відповідним чином переглянуті".

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Фонд виявив, що віруси гепатиту В і С мають високу онкогенність. Онкогени - це мутовані гени, які можуть призвести до раку багатьох органів.

"Важливо визнати високий ризик розвитку раку, пов'язаного з інфекціями гепатиту В і С, і направити пацієнтів на лікування. Лікування може знизити ризик розвитку раку на 85% і більше", - йдеться в аналізі Фонду.

Що таке гепатит

Гепатит - це термін, який використовується для опису запалення печінки. Гепатит В передається через кров інфікованої людини. Наприклад, захворювання може передаватися від хворих матерів їх дітям, або через незахищений секс і вживання ін'єкційних наркотиків.

Гепатит C зазвичай передається через контакт крові з інфікованою людиною.

За підрахунками фахівців у світі від гепатиту кожні 30 секунд помирає людина. Загалом у понад 350 млн осіб був діагностований гепатит B або C у всьому світі, що призводить до більш ніж 1,1 млн смертей щороку.

До 2040 року смертність від цієї хвороби може перевершити смертність від малярії, ВІЛ та туберкульозу разом узятих.

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