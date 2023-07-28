Люди, які живуть з гепатитом B і гепатитом C, можуть бути більш схильні до розвитку раку, ніж люди, які викурюють пачку цигарок в день.
За даними фонду центру аналізу захворювань, люди, інфіковані вірусами гепатиту В і С, "мають однаковий або значно вищий ризик розвитку раку, ніж ті, хто весь час викурює одну пачку цигарок на день", пише The Independent.
Фахівці Фонду стверджують, що у зв'язку з цим, гепатит В і C повинні "розглядатися як інфекції, що викликають рак, і міжнародні рекомендації повинні бути відповідним чином переглянуті".
Фонд виявив, що віруси гепатиту В і С мають високу онкогенність. Онкогени - це мутовані гени, які можуть призвести до раку багатьох органів.
"Важливо визнати високий ризик розвитку раку, пов'язаного з інфекціями гепатиту В і С, і направити пацієнтів на лікування. Лікування може знизити ризик розвитку раку на 85% і більше", - йдеться в аналізі Фонду.
Що таке гепатит
Гепатит - це термін, який використовується для опису запалення печінки. Гепатит В передається через кров інфікованої людини. Наприклад, захворювання може передаватися від хворих матерів їх дітям, або через незахищений секс і вживання ін'єкційних наркотиків.
Гепатит C зазвичай передається через контакт крові з інфікованою людиною.
За підрахунками фахівців у світі від гепатиту кожні 30 секунд помирає людина. Загалом у понад 350 млн осіб був діагностований гепатит B або C у всьому світі, що призводить до більш ніж 1,1 млн смертей щороку.
До 2040 року смертність від цієї хвороби може перевершити смертність від малярії, ВІЛ та туберкульозу разом узятих.