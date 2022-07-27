Чоловіку пощастило, оскільки йому пересадили кістковий мозок донора, який мав імунітет до ВІЛ.

Чоловік, у якого ще в 1980-і роки було діагностовано ВІЛ, цілком ймовірно, повністю вилікувався від цього вірусу. В історії медицини це тільки четвертий такий випадок.

В ході курсу лікування від лейкемії хворий отримав кістковий мозок від донора, у якого була рідкісна мутація ДНК, що робить його несприйнятливими до вірусу, передає Бі-бі-сі.

Чоловіку, який вилікувався і який попросив не називати його імені, зараз 66 років. І він більше не повинен приймати препарати, необхідні для нейтралізації ВІЛ в організмі.

За його словами, дізнавшись, що вірусу у нього більше немає, він відчув величезну подяку.

"Коли в 1988 році у мене виявили ВІЛ, як і багато інших тоді, я визнав це смертним вироком. Я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли у мене більше не буде ВІЛ", - йдеться в зробленій чоловіком заяві.

Однак лікувався пацієнт не від ВІЛ, а від лейкемії - одного з найбільш поширених видів раку крові.

Команда медиків вирішила, що 63-річному (на той момент) чоловіку необхідна пересадка кісткового мозку, щоб замінити клітини крові, уражені раком, на нові. За щасливим збігом підходящий йому донор володів рідкісною природною мутацією, що дає клітинам стійкість до ВІЛ.

Справа в тому, що вірус проникає в білі кров'яні клітини людини за допомогою мікроскопічних "дверцят" - білка, який називають CCR5. Однак у деяких людей - в тому числі, як з'ясувалося, і у того самого донора - фрагмент ДНК, що дозволяє вірусу це робити, був загублений в процесі еволюції. А отже, ВІЛ фізично не може проникнути в їх клітини.

За пацієнтом після пересадки ретельно спостерігали. Вірус зникав з його тіла поступово. І на сьогоднішній день чоловік знаходиться в ремісії вже протягом 17 місяців.

"Ми були дуже раді йому повідомити, що ВІЛ пішов у ремісію і що йому більше не потрібна антиретровірусна терапія, яку він приймав протягом 30 років", - сказала Джейна Діктер, доктор-інфекціоніст з міста Дуарте.

Однак пересадка кісткового мозку не зробить революції в лікуванні ВІЛ, яким на сьогоднішній день в світі заражені близько 38 млн осіб.

"Це складна процедура з серйозним ризиком побічних ефектів, так що більшості людей, які живуть з ВІЛ, проводити її не можна", - пояснила доктор Диктер.

Втім, вчені вивчають можливість впливати на білок CCR5 за допомогою генної терапії. Коментуючи лікування четвертого пацієнта, президент Міжнародного товариства боротьби зі СНІДом професор Шерон Льюїн зазначила, що ліки від ВІЛ "донині залишаються для вчених незнайденим "священним Граалем".

"У минулому ми бачили кілька приватних випадків [лікування], які дали надію людям, що живуть з ВІЛ, і надихнули наукове співтовариство", - зазначила вона.

Що таке ВІЛ

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) пошкоджує імунну систему. Це може привести до СНІДу (синдрому набутого імунодефіциту), через який організм в якийсь момент перестає справлятися з інфекціями.

Зцілення від ВІЛ: що відомо

Першим в історії чоловіком, який зцілився від ВІЛ, став в 2011 році Тімоті Рей Браун, який увійшов в історію як "берлінський пацієнт".

За останні три роки сталося ще три аналогічні випадки.

Четвертий пацієнт, який вилікувався від ВІЛ є найбільш віковим з усіх чотирьох, і таким, що найдовше прожив з цим діагнозом.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого вчені виявили третю в світі людину, яка повністю вилікувалася від ВІЛ. Жінку середнього віку і змішаної раси вдалося вилікувати завдяки трансплантації пуповинної крові.

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