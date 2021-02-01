Коли людину обіймають, вона відчуває довіру, симпатію, безпеку і спокій - це сприятливо як для психіки, так і для фізичного самопочуття. В ці моменти організм виробляє сигнальні речовини, які в народі називають "гормонами щастя".

За часів обмежених контактів і дотримання дистанції зростає туга по близькості, фізичного контакту і обіймам. Вчені з'ясували, що відбувається в людському організмі після 20-секундних обіймів

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Die Welt.

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Згідно з дослідженням Американського психосоматичного товариства, вже після 20 секунд обіймів у пар спостерігається підвищення рівня окситоцину.

Коли людину обіймають, вона відчуває довіру, симпатію, безпеку і спокій - це сприятливо як для психіки, так і для фізичного самопочуття. В ці моменти організм виробляє сигнальні речовини, які в народі називають "гормонами щастя". Наприклад, окситоцин надає заспокійливу дію, допомагає позбутися від стресу і зміцнює міжлюдські стосунки.

Втім, щоб поліпшити своє самопочуття, необов'язково обіймати людину. Так, в університеті шведського міста Шевде було виявлено позитивний вплив обіймів з собаками.

А невролог Себастьян фон Берг з Бремена також радить обіймати дерево.

"Це здається смішним, але якщо одного разу спробувати, ви помітите: це дає приємне, сильне почуття", - говорить він.

Дослідники з японського Університету Тохо, спостерігаючи за частотою серцевих скорочень новонароджених, встановили, що" середні "по силі обійми батька заспокоюють найкращим чином - не тільки дітей, а й батьків.

Біопсихолог Себастьян Окленбург з Бохума вивчає разом з колегами, чи впливає емоційний контекст на те, як обіймаються люди.

"Зі спостережень за сотнями зустрічей в зонах прильоту і вильоту в аеропорту ми зробили висновок: якщо мають місце почуття, люди частіше обіймають іншу людину лівою рукою. Ліва половина тіла управляється правою півкулею головного мозку, яка бере активну участь в обробці позитивних і негативних емоцій ", - прокоментував вчений.

До речі, науковці виявили, що повільне поїдання смачної їжі також може підвищити вироблення окситоцину.

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Автор: УНІАН