Задумайтесь, можливо, ці ознаки уже є і у ваших стосунках.

Існує така думка, що розрив стосунків може бути спричинений однією подією, наприклад, зрадою партнера. Проте переважно процес розриву відбувається з часом.

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Експерти розказали, які є попереджувальні ознаки того, що стосунки можуть розпастися, пише 24 канал з посиланням на Pshycology Today.

"Ми" стає "я"

Відчуття єдності – це одна з причин, через яку багато пар вирішують одружитися. "Ми", як правило, запрошуються разом на заходи або представляють так себе. Тонка ознака розпаду стосунків – це коли партнери починають говорити більше в термінах "Я", ніж "Ми".

Все порівнюєте

Починаєте порівнювати свої стосунки зі стосунками інших пар і зосереджуєтеся на тому, чого у вас не вистачає. Або починаєте порівнювати свої стосунки з попередніми, зосереджуючись на елементах, які були "кращими".

Інтереси розходяться

Нас приваблюють люди зі схожими інтересами та ідеалами. Закохані пари намагаються зосередитися на спільних інтересах. Партнери, які розлюбили, максимально зосереджені на своїх особистих зацікавленостях, часто не зважаючи на партнера.

Хочеться кращого

Важлива ознака того, що ви розлюбили – це коли ви відчуваєте себе незадоволеним стосунками. Ваші потреби просто не задовольняються.

Відчуваєте дефіцит позитивних емоцій та взаємодій

На думку психолога Джона Готтмана, для того, щоб стосунки не розвалювалися, співвідношення позитивних і негативних взаємодій має становити 5 до 1, тобто 5 позитивних почуттів або взаємодій на кожне негативне.

Увага до розбіжностей

Коли формуються стосунки, ми шукаємо подібності з партнером. А коли все починає розвалюватися, то зациклюємося на розбіжностях.

Стає нудно

Багато відносин руйнуються, коли один або двоє партнерів починають втрачати ентузіазм щодо стосунків. Нудьга може спонукати розпочинати пошук різноманіття поза стосунками.

Один партнер змінюється, а інший – ні

Коли ви вдосконалюєтеся та розвиваєтеся, а партнер навіть не намагається, – це попереджувальний знак, що ваші дороги можуть розійтися.

Менше часу проводите разом

Однією з ознак того, що стосункам кінець, є те, що ви й ваш партнер спеціально проводите все менше і менше часу разом.

Перестали намагатися

Стосунки вимагають великої роботи обох партнерів. Для успішних довгострокових стосунків важливо, аби двоє людей вкладали необхідний час і енергію у взаємини. Якщо один або одразу двоє перестають це робити – поганий знак.

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Автор: УНІАН