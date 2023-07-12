Не можна вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким заборонив аптекам вказувати на вивісках рівень цін та порівнювати себе з конкурентами. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

В відомстві наголосили, що неодноразово споживачі в Україні стикалися з вивісками аптек та аптечних мереж, які містили у своїй назві слова "низькі ціни", "оптові ціни", "соціальний", "доступний" тощо.

"Такі назви можуть вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу. Для убезпечення громадян та встановлення справедливих ринкових умов було прийнято постанову уряду "Про внесення змін до пункту 161 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)", - йдеться у повідомленні.

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В МОЗ пояснили, що відтепер на вивісці та зовнішніх рекламних конструкціях аптечного закладу не дозволяється вказувати рівень або іншу ознаку цін, яка може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також, як зазначається, не можна вказувати інформацію, що може вводити споживача в оману, про орієнтованість аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення. Окрім того, як додали в міністерстві, не допускається порівняння з іншими аптечними закладами.

Продаж ліків в аптеках - деталі

З 1 квітня рецептурні ліки в аптеці можна придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Тобто всі ті ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, можна отримати, скориставшись електронним рецептом.

На відміну від паперового, електронний рецепт спрощує процес повторних призначень, адже завдяки цифровізації це можна зробити дистанційно.

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