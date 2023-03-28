Громадян закликають щепитися проти коронавірусу, оскільки більшість хворих з важким перебігом – ті, хто не вакцинувався від хвороби.

Лікарі фіксують збільшення кількості пацієнтів з COVID-19 (штам "Омікрон") із важчим перебігом хвороби, пише "Укрінформ".

"Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг "Омікрону", цього не було влітку, агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень. Цих випадків ще не було влітку, але зараз, на жаль, останніми тижнями ми маємо такі випадки", – розповіла на брифінгу лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова.

Вона зазначила, що більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом "Омікрон". Кількість тих, хто потребував госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та неінвазивної вентиляції легень, зросла. Переважно ці пацієнти – люди, які не були вакциновані проти COVID-19.

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Наголошуючи, що ці симптоми подібні до грипу, лікарка закликала робити швидкі тести – вони доступні у сімейного лікаря. Також Мінова закликала громадян переглянути свою позицію щодо вакцинації.

"У воєнний час ми маємо розвантажити заклади охорони здоров'я, щоб вони сконцентрували свою увагу на наданні допомоги військовим, тому що кількість поранених зростає і ми маємо наш ресурс направляти на допомогу в першу чергу нашим військовим, не відволікати лікарські засоби, персонал на COVID-19", - каже лікарка.

Дізнатися інформацію про вакцинацію та знайти пункти щеплення можна на сайті МОЗ list.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні

На початку місяця в українських регіонах почали фіксувати штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 "Кракен". За словами лікарів, цей штам переноситься пацієнтами легше, проте має здатність швидше передаватися від пацієнта до пацієнта.

Також в МОЗ прогнозували, що зимова хвиля коронавірусної хвороби спаде до середини березня, а зниження рівня захворюваності на коронавірус до кінця місяця.

Утім станом на кінець місяця кількість хворих з ускладненнями коронавірусу росте. На цьому тлі МОЗ розпочав програму підтримки вакцинації в 10 регіонах України.

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