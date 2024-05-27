Вони працюють на евакуаційних броньованих автомобілях, придбаних за внески донорів.

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) показало, як працюють медики на евакуаційних броньованих автомобілях, придбаних за внески донорів United24.

"Кожного дня вони рятують життя наших захисників", - йдеться в повідомленні МОЗ. Там додали, що всього в Україні працює 13 таких автівок.

"Швидкі" відповідають балістичним стандартам НАТО. Їх броня захищає від ураження боєприпасами кінетичної дії, осколків снарядів польової артилерії та підриву саморобних вибухових пристроїв.

Крім того, машини мають високу прохідну спроможність. "Вони можуть їхати "на спущеному колесі" від 50 до 150 км залежно від ваги машини та якості дороги", - зазначили в МОЗ.

"Це означає, що наші героїчні медики теж надійно захищені", - підсумували в МОЗ.

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Російські окупаційні війська не дотримуються правил ведення війни, завдаючи ударів по медиках на фронті. Про це сказав офіцер, речник командування медичних сил ЗСУ Станіслав Ясинський. "Зараз на бойових медиків відкрито полювання. Нам стало відомо, що за життя наших медиків бійці супротивника отримують грошову винагороду", – сказав Ясинський.

У березні стало відомо, що в Україні значно спростять процедуру отримання офіцерського звання для мобілізованих медиків.

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