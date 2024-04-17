Попри війну батьки дитини зважились приїхати до України для проведення операції.

Львівські дитячі нейрохірурги видалили частину півкулі мозку 4-річній Рейчел Гріббен з Північної Ірландії, аби позбавити важких судомних нападів, що несли загрозу життю та стримували розвиток дитини.

Як повідомляє Перше медичне об'єднання Львова, родина з Британських островів здолала 3000 кілометрів, аби звернутися за допомогою саме до спеціалістів найбільшого у західних областях України Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії. Тут лікують дітей з різних куточків України, а от із-за кордону – вперше.

За даними медиків, 4-річна Рейчел – третя донечка у родині. Коли дівчинці було півтора роки, батьки помітили, що вона відстає в розвитку. Також у дитини з’явилися незначні посмикування тіла. А вже за кілька місяців вона перенесла перший важкий судомний напад.

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"Медики діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, за яких по всьому головному мозку виникають розряди. Також лікарі виявили фокально-кортикальну дисплазію, тобто погано розвинені звивини мозку, які і провокували судоми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з кожним місяцем напади у Рейчел посилювалися та частішали. Протисудомна терапія зменшила їхню кількість, але вони все ще регулярно траплялися і далі стримували розвиток дівчинки.

У пошуках порятунку батьки дитини натрапили на відомого американського нейрохірурга Люка Томича. Він сказав, що хірургічним шляхом дівчинку можна позбавити 80-90% нападів, і порадив ірландській родині звернутися за допомогою до команди українських спеціалістів, яку очолює досвідчений нейрохірург дитячої лікарні св. Миколая Михайло Ловга.

Попри загрозу ракетних обстрілів, батьки крихітки наважилися приїхати до Львова. Перший сигнал повітряної тривоги дуже їх налякав.

"Коли ми сиділи в укритті лікарні з іншими мамами, дітьми, моє серце просто розбилось", - розповідає мама Рейчел Кетрін.

Нейрохірурги почали підготовку до втручання. Невролог-епілептолог відділення Марія Павлюк із колегами провела повне обстеження дитини для визначення максимально точного розташування вогнища епілептогенної активності, і виявила зону, яка співпадала із зоною мальформації, тобто патології кори головного мозку.

Зібравши всю інформацію, команда нейрохірургів взялася за ретельне планування операції. Надважливо було обрати найбезпечніший варіант доступу до ураженої ділянки мозку.

"Ми вибрали цікавий – комбінований доступ. Поетапно відкрили порожнину черепа, знайшли змінену зону, відділили її і поетапно від’єднали. А потім видалили повністю. Вкрай важливо було бути максимально далеко від ділянки, яка відповідає за рухи кінцівками. А фокальна кортикальна дисплазія, тобто ця змінена частина мозку, була дуже близько до тієї зони. Саме тому ми працювали спільно з нейрофізіологами, використовуючи надсучасні технології – інтеропераційний моніторинг та "навігаційну систему", які допомагають нам уникнути пошкоджень здорових ділянок мозку", - розповів Михайло Ловга.

Операція тривала 7 годин та минула успішно. Завдяки їй вдалося досягти бажаного результату. Судоми повністю відсутні і більше не затримуватимуть розвиток дитини. Рейчел вже повернулася додому.

Інші унікальні операції, проведені дітям у Львові

У дитячій лікарні Святого Миколая у Львові відомий італійський хірург Роберто Брамбілла спільно із ортопед-травматологами успішно вживили стовбурові клітини трьом дітям із порушеннями рухливості кінцівок.

Цей метод лікування дає шанс дітям з опіковими травмами та іншими патологіями збільшити рухливість у кінцівках.

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