Передові хірургічні пункти є пріоритетними цілями для ворога.

Російські окупаційні війська не дотримуються правил ведення війни, завдаючи ударів по медиках на фронті.

Про це заявив в ефірі телемарафону офіцер, речник командування медичних сил ЗСУ Станіслав Ясинський. "Зараз на бойових медиків відкрито полювання. Нам стало відомо, що за життя наших медиків бійці супротивника отримують грошову винагороду", – сказав Ясинський.

Речник також додав, що всі передові стабілізаційні та хірургічні пункти є пріоритетними мішенями для ворога.

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"Ми змушені постійно змінювати їх дислокацію. Коли ми були минулого тижня в одному стабілізаційному пункті на передовій, за тиждень до цього туди прилетів снаряд та КАБ. Всі лишилися живі лише тому, що цей пункт знаходиться глибоко під землею", – розповів Ясинський.

Він додав, що через подібні складнощі, "золота година" за стандартами НАТО в реаліях цієї війни перетворюється на "золоту добу".

За стандартами НАТО, між пораненням та наданням першої домедичної допомоги повинно пройти близько 10 хвилин. Доставлення пораненого до стабілізаційного пункту – 1 година. Доставлення до госпіталю – 2 години. Але жодна країна НАТО не зустрічалася з війною такого масштабу. У таких умовах евакуація значно розтягується.

Саме тому, Сили оборони України разом з медичними силами розробили унікальний алгоритм евакуації з поля бою.

"Коли поранили бійця на передовій, про це відразу по рації повідомляють лікаря-санітара. І він відразу або надає першу допомогу, або стежить за тим, щоб бійці, побратими надали цю медичну допомогу. Адже передова – це червона зона. Там не можна просто встати і вийти звідти. В разі поранення, залежно від тяжкості, боєць або сам виходить, або його відтягають. І ці 5 км – це найважчий шлях, до взводно-опорного пункту. Цей шлях може тривати і добу", - розповів він про ситуацію.

Російсько-українська війна триває: що варто знати

За інформацією від 3 ОШБР, Росія намагається прорватися в нове село біля Авдіївки. Ситуація на цьому напрямку залишається складною.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють, як сісти за стіл переговорів.

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