Новий штам виявили у молодої людини у віці 20-ти років.

На території Рівненської області зареєстрували випадок інфікування новим субваріантом коронавірусу варіанту "Омікрон". Однак мова йде не про штам "Арктур", як повідомлялося раніше, а про субваріант під назвою "Пірола".

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна. Відомо, що новий штам виявили у молодої людини у віці 20-ти років.

"Система епідеміологічного нагляду побудована так, що майже з кожної області ми щотижня отримуємо певний набір зразків від пацієнтів, які захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Проводиться їхнє секвенування і ми ідентифікуємо, який це конкретно штам", – зазначив Кузін.

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За словами державного санлікаря, ця робота не зупинялася з початку повномасштабної війни РФ проти України. Така проуедура дає можливість прогнозувати розвиток епідемічної ситуації. Так, цього тижня вперше зафіксували появу в Україні нового штаму вірусу "Пірола".

"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" і всі інші – це все відхилення від базової лінії "Омікрона". І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають в тому, що кожна нова мутація призводить до того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатися від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно у них зберігається захисна дія вакцини", – пояснив Кузін.

При цьому люди, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, або переносять захворювання в легкій формі, або не хворіють взагалі.

Штам "Пірола": що потрібно знати

Новий субваріант вірусу (BA.2.86) під назвою "Pirola" вперше був виявлений в Ізраїлі. Пізніше його також фіксували в США, Данії та Великобританії. "Пірола" є версією штаму "Омікрон", яка з'явилася цього літа. Вона має 34 нові мутації – лікарі прогнозували, що цей штам може значно послабити ефективність протиковідних вакцин.

Що стосується симптомів "Піроли", то найбільш поширеними є нежить, головний біль, втома, чхання або біль у горлі. Однак у пацієнтів також часто спостерігаються ще три симптоми: діарея, подразнення очей та висип.

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