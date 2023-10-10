Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу до другого читання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Комітет ВРУ з питань здоровʼя підтримав законопроект про медичний канабіс до другого читання", - зазначив він.
Наступний етап процесу легалізації канабісу - голосування парламентом за ухваленням відповідного законопроекту в цілому.
Железняк не уточнив, коли воно може відбутися.
Легалізація медичного канабісу в Україні
У липні парламент у першому читанні підтримав за урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу. За його ухвалення проголосувало 268 народних обранців. Законопроект передбачає дозвіл на використання в медичних цілях препаратів, які були виготовлені з медичного канабісу.
За словами однієї з авторок законопроекту, нардепки Ольги Стефанишиною, наразі в Україні щонайменше 6 мільйонів людей з психічними травмами та розладами потребують подібного лікування. Зокрема, йдеться й про поранених військовослужбовців.
Стефанишина розповіла, що планується, що медичний канабіс будуть вирощувати лише у закритому приміщенні - в теплицях. Їх мають необхідним чином обладнати, а також встановити у приміщенні відеоспостереження. На кожен кущ буде прикріплений штрих-код. Ліцензія на виробництво коштуватиме, як і на виробництво алкоголю та тютюнових виробів, близько 800 гривень.
Депутатка також наголосила, що покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде аналогічним покаранню за збут наркотиків.