Законопроект у першому читанні парламент підтримав у липні.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про легалізацію медичного канабісу до другого читання. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань здоровʼя підтримав законопроект про медичний канабіс до другого читання", - зазначив він.

Наступний етап процесу легалізації канабісу - голосування парламентом за ухваленням відповідного законопроекту в цілому.

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Железняк не уточнив, коли воно може відбутися.

Легалізація медичного канабісу в Україні

У липні парламент у першому читанні підтримав за урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу. За його ухвалення проголосувало 268 народних обранців. Законопроект передбачає дозвіл на використання в медичних цілях препаратів, які були виготовлені з медичного канабісу.

За словами однієї з авторок законопроекту, нардепки Ольги Стефанишиною, наразі в Україні щонайменше 6 мільйонів людей з психічними травмами та розладами потребують подібного лікування. Зокрема, йдеться й про поранених військовослужбовців.

Стефанишина розповіла, що планується, що медичний канабіс будуть вирощувати лише у закритому приміщенні - в теплицях. Їх мають необхідним чином обладнати, а також встановити у приміщенні відеоспостереження. На кожен кущ буде прикріплений штрих-код. Ліцензія на виробництво коштуватиме, як і на виробництво алкоголю та тютюнових виробів, близько 800 гривень.

Депутатка також наголосила, що покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде аналогічним покаранню за збут наркотиків.

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