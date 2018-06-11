Підлітковий булінг: на Житомирщині школярі жорстоко побили восьмикласника (фото)

Хлопця били ногами навіть тоді, коли він знепритомнів.

У місті Коростень Житомирської області поліція розслідує обставини жорстокого побиття школярами восьмикласника однієї з шкіл міста.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Житомирської області, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Зазначається, що 9 червня внаслідок жорстокого побиття школярами восьмикласника у дворі школи той отримав ушкодження та потрапив до лікарні, де й перебуває.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook мешканка Коростеня Наталія Максименко, одного з хуліганів вдалося затримати. Там же вона розмістила світлини цього конфлікту.

За її словами, хлопця побили, бо кривдникам не сподобалась відповідь на їхнє запитання; за жорстокістю спостерігало ще шестеро школярів.

«Били ногами у живіт, по голові навіть тоді, коли той був не при тямі; лили пиво на голову», - пише Максименко.

За її словами, свідки трагедії затримали одного з хуліганів, інші втекли.

Постраждалого з місця події забрала карета швидкої медичної допомоги. Розслідування обставин справи триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ліцеї Києва школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає.