У Миргороді 19-річний хлопець впав у кому через недостачу інсуліну: громада звинувачує лікаря

Лікар стверджує, що фінансування програми забезпечення інсуліном для дорослих урізали.

У Миргороді громаду збурила історія 19-річного хлопця, який впав у кому, бо не отримав ліків.

Люди повстали проти єдиного на місто і район ендокринолога, якого звинувачують у махінаціях з інсуліном, а поліція й адміністрація лікарні розпочали власні розслідування, йдеться у сюжеті ТСН.

Скільки разів потрапляв в реанімацію, 19-річний Влад вже не годен підрахувати. Діабет йому діагностували у 14. Лікарі одразу навчили, як вимірювати глюкозу і розраховувати дозу інсуліну. Головне - все робити вчасно і тримати рівень цукру стабільним.

"Якщо буде стрибати, то піде реакція на внутрішні органи, погіршуватимуться внутрішні органи. На серце, на очі, підшлункова, на печінку, на все", - розповідає постраждалий Владислав Москаленко.

Про страшні і незворотні наслідки хлопчик знав і намагався виконувати настанови. Проблеми почалися, коли став повнолітнім.

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"Або є інсулін, або нема, або чекай, або хто перший прийшов, той і отримав", - ділиться хлопець.

Його історія стала останньою краплею в чаші скарг на миргородського ендокринолога. Громада зібрала слухання. Напруга зростала - люди викликали поліцію, аби написати заяву про зловживання лікаря.

За паперами у Кибинцях 13 людей, яким потрібен інсулін. Насправді - 11. Такі розбіжності, кажуть, у кожному селі.

"Майже по кожній раді у нас висвітлювалося 2-3, в кого 6 людей, тобто це було лишнє, це була надбавка, за яку перераховувалися кошти. Заказував він інсулін більше, ніж проживало в цій місцевості", - розповідає член громадської ради при райдержадміністрації Миргорода Олена Трапікас.

"Це патологія рухома, вони ще не знають про них, є люди, які переїхали з району, є люди, які, вибачте, по віку і померли", - відповідає на закиди лікар.

Опальний ендокринолог Павло Ошека каже, різність цифр - технічна помилка, її вже виправляють. А те, що Влад недоотримав інсулін, проблема державного рівня. Бо фінансування програми для дорослих урізали. І видавати гормон буде вибірково, доки потребу в ньому повністю не профінансують. Доти - закуповуватимуть з перебоями.

Сільські ж ради, які сумніваються у списках, поданих лікарем, збираються кожну цифру перевіряти. Це проблематично, бо лікарська таємниця захищає персональні дані хворих. Поки все не з'ясують, платити не будуть.

І поки вони не порозуміються, Влад, який живе на пенсію у 1400 гривень і не може самостійно купувати ліки, продовжить економити на ньому і на власному здоров'ї.

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