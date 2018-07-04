На Полтавщині 7-річну дівчинку вкусила гадюка - дитина у реанімації
09:28, 04 липня 2018Новини регіонів
738 0
Дівчинка в лікарні у тяжкому стані.
Дитину вкусила гадюка / фото УНІАН
Під Кременчуком Полтавської області 7-річну дівчинку вкусила за гомілку степова гадюка.
Читайте такожНа Житомирщині госпіталізували двох людей, яких вкусила гадюка
Це сталося 3-го липня. Змія вкусила дівчинку в лісі між с. Чечелеве і с. Белецківка, передає "Телеграф".
Дівчинку доставили до дитячої лікарні Кременчука. Вона в реанімації.
Як повідомляв УНІАН, у селищі Козівка на Харківщині 11-річний хлопчик Сергій опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter