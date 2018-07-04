На Полтавщині 7-річну дівчинку вкусила гадюка - дитина у реанімації

Дівчинка в лікарні у тяжкому стані.

Під Кременчуком Полтавської області 7-річну дівчинку вкусила за гомілку степова гадюка.

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Це сталося 3-го липня. Змія вкусила дівчинку в лісі між с. Чечелеве і с. Белецківка, передає "Телеграф".

Дівчинку доставили до дитячої лікарні Кременчука. Вона в реанімації.

Як повідомляв УНІАН, у селищі Козівка на Харківщині 11-річний хлопчик Сергій опинився в лікарні у тяжкому стані через укус гадюки.