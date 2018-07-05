В Одеській області грибами отруїлися п'ятеро людей, у числі яких вагітна жінка

Стан вагітної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості.

В Одеській області грибами отруїлися п'ятеро людей, в числі яких вагітна жінка.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, вранці 4 липня до служби порятунку «101» надійшла інформація від головного лікаря Савранської районної лікарні про те, що госпіталізовано п'ятьох жителів села Концеба Савранського району. Діагноз - «отруєння грибами». Зокрема, до лікарні доставили двох чоловіків і трьох жінок, одна з яких вагітна.

За словами постраждалих, компанія з 6 осіб (одна людина до медичного закладу не зверталася) вдома їла гриби, які напередодні зібрала в лісосмузі. Постраждалі доставлені до Одеської обласної лікарні.

Відзначається, що стан вагітної жінки медики оцінюють як середньої тяжкості.

Дана ситуація перебуває на контролі ДСНС і медиків.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині у санаторії отруїлися 17 дітей.