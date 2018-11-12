На Львівщині за тиждень на кір захворіло майже 500 людей

До лікарні госпіталізували 323 хворих, серед яких 235 дітей.

На Львівщині захворюваність на кір й надалі продовжує зростати. За минулий тиждень це вірусне захворювання діагностували у 489 мешканців області (попереднього тижня – 299).

Серед хворих 373 дитини і 116 дорослих. 323 хворих госпіталізовані до лікарень, серед яких 235 дітей, повідомила ZAXID.NET лікар-епідеміолог львівського обласного лабораторного центру Любомира Бойко.

Минулого тижня на Львівщині зареєстровано 10 спалахів кору серед школярів, з них п’ять у Львові – ЗСШ №40, 74, 48, 32 і 78. У районах області – у школах в ЗСШ №11 у Стебнику, Турці, с. Блажів Самбірського району, смт Івано-Франкове Яворівського району, с. Муроване Пустомитівського району.

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За словами Любомири Бойко, навчання наразі призупинено у ЗСМ №74, що у смт Рудне, ЗСШ № 1 у с. Зимна Вода Пустомитівського району і у с. Блажів Самбірського району.

Станом на 9 листопада, як повідомив Олег Когут, заступник директора львівського обласного лабораторного центру, на Львівщині на кір захворіло майже 8 тис. мешканців області, торік на весь рік – 92. В Україні від початку року на кір захворіло вже понад 36 тис. громадян.