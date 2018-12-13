На Львівщині чоловік потрапив до лікарні після укусу змії

Змія вкусила жителя села Добростани, коли він чистив каналізацію на території власного домогосподарства.

У Яворівському районі Львівщини 12 грудня чоловіка вкусила змія.

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 грудня, близько 14:50 год., у стані середнього ступеня важкості, в Новояворівську лікарню з діагнозом: “укус змії в палець лівої кисті” госпіталізований 51-річний мешканець с. Добростани Яворівського району Львівщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі з питань цивільного захисту Яворівської РДА, житель села Добростани став жертвою плазуна на території власного домогосподарства. Змія вкусила чоловіка, коли він чистив каналізацію.