На Львівщині чоловік потрапив до лікарні після укусу змії
11:24, 13 грудня 2018Новини регіонів
653 0
Змія вкусила жителя села Добростани, коли він чистив каналізацію на території власного домогосподарства.
Після укусу змії чоловік потрапив до лікарні / Фото Matt Hansen via flickr.com
У Яворівському районі Львівщини 12 грудня чоловіка вкусила змія.
Читайте такожНа Львівщині 10-річну дівчинку вкусила змія - дитина у тяжкому стані (відео)
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 грудня, близько 14:50 год., у стані середнього ступеня важкості, в Новояворівську лікарню з діагнозом: “укус змії в палець лівої кисті” госпіталізований 51-річний мешканець с. Добростани Яворівського району Львівщини.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі з питань цивільного захисту Яворівської РДА, житель села Добростани став жертвою плазуна на території власного домогосподарства. Змія вкусила чоловіка, коли він чистив каналізацію.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter