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На Львівщині чоловік потрапив до лікарні після укусу змії

11:24, 13 грудня 2018
Новини регіонів
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Після укусу змії чоловік потрапив до лікарні / Фото Matt Hansen via flickr.com

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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 грудня, близько 14:50 год., у стані середнього ступеня важкості, в Новояворівську лікарню з діагнозом: “укус змії в палець лівої кисті” госпіталізований 51-річний мешканець с. Добростани Яворівського району Львівщини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі з питань цивільного захисту Яворівської РДА, житель села Добростани став жертвою плазуна на території власного домогосподарства. Змія вкусила чоловіка, коли він чистив каналізацію.

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Теги: #Львів#лікарня