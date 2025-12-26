Другу дозу КПК робитимуть у 4 роки, аби досягти оптимального захисту вже у дитячому садку.

Із 1 січня в Україні набувають чинності зміни в Національному календарі профілактичних щеплень, що стосуватимуться вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Як зауважили в Міністерстві охорони здоров’я України, другу дозу комплексної вакцини проти кору, епідпаротиту і краснухи (КПК) діти отримуватимуть не в 6 років, як раніше, а в 4.

Лікар-дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив, що різні країни мають різний вік для введення другої дози КПК. Це залежить від епідемічної ситуації, а також від певних "вакцинальних традицій" тієї чи іншої країни.

"Наприклад, в Україні друга доза КПК традиційно вводилася перед вступом дитини до 1 класу, проте вік 6 років не є "сакральним" чи обов’язковим для введення другої дози", - зауважив він.

Лікар зазначив, що в частині країн Європейського Союзу та в багатьох інших країнах світу друга доза КПК вводиться раніше, ніж у 6 років.

"З огляду на ситуацію з поширенням кору серед дітей передшкільного віку зсуваємо другу дозу КПК на вік 4 роки, аби досягти оптимального захисту від кору, епідпаротиту та краснухи вже у дитсадку", - пояснив Лапій.

Він додав, що станом на вересень цього року кількість випадків кору в Україні становила 1 тисячу 146.

Вакцинація дітей віком 5 та 6 років

Лікар-інфекціоніст зауважив, що існує достатня кількість доз вакцини для перехідного періоду. Діти такого віку зможуть отримати другу дозу КПК у 5 років у випадку звернення батьків щодо вакцинації. Цілеспрямовано запрошувати на другу дозу медичні працівники будуть дітей віком 4 та 6 років.

Дитина вже вакцинувалася за кордоном

Лапій пояснив, що у випадку, якщо дитина вже отримала другу дозу КПК за кордоном до 4 років відповідно до Календаря щеплень країни перебування, то вводити знову вакцину у 4 роки в Україні не потрібно:

"Єдина умова, аби курс вважався завершеним, - дотримання мінімального інтервалу між дозами".

Водночас, якщо дитина щеплена в іншій країні моновакцинами проти кору, паротиту чи краснухи і має лише одну дозу вакцини проти якоїсь із цих інфекцій, то в Україні можна отримати додаткову дозу КПК.

"Безпечно вакцинуватися КПК, навіть якщо дитина вже перехворіла на одну чи дві з цих хвороб", - додав лікар.

Вакцинація дитини віком до 1 року

Лапій розповів, що згідно зі світовими рекомендаціями дітей віком від 6 місяців варто вакцинувати проти кору, епідпаротиту та краснухи перед подорожжю за кордон до країн, у яких існує високий ризик інфікуватися вірусом кору, навіть якщо їм ще не виповнилось 12 місяців.

Також можна та варто вводити вакцину КПК немовлятам від 6 місяців у випадку контакту з хворим на кір або спалаху кору в громаді:

"Введення КПК дітям, молодшим за 1 рік, є безпечним".

Доза, введена до 11 місяців, вважається "нульовою". Доза, отримана дитиною з 11 місяців до 12 місяців, зараховується як перша, якщо друга доза в цьому випадку вводиться з мінімальним інтервалом 3 місяці, запевнив лікар.

Інші щеплення для дітей

Як повідомляв УНІАН, раніше у МОЗ зауважили, що одна зі змін в оновленому Національному календарі профілактичних щеплень, який набуває чинності з 1 січня 2026 року, стосується вакцинації проти туберкульозу.

Так, вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5-ту добу, як це відбувається зараз.

