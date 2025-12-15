За словами лікарки, захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно в 50 разів вища, ніж у більшості країн Євросоюзу.

Невдовзі вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу як це відбувається зараз.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), з 1 січня 2026 року набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Одна зі змін у ньому стосується вакцинації проти туберкульозу.

Коли робитимуть щеплення від БЦЖ

Як пояснила Оксана Молода, лікар-фтизіопульмонолог, експерт Національного порталу з імунізації, якщо раніше вакцинація БЦЖ проводилася на 3-5 добу життя новонародженого, то тепер потрібно вводити БЦЖ вже за 24 години після народження дитини.

Відео дня

Чому змінили терміни вакцинації

Зауважується, що це відповідає рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я - "проводити вакцинацію БЦЖ немовлятам після народження або якомога швидше". Зокрема, за неускладнених пологів жінок намагаються виписувати з пологового якомога раніше, а оновлений графік дозволяє зробити щеплення дитині навіть за умови ранньої виписки.

Захворюваність на туберкульоз в Україні

"Захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно в 50 разів вища, ніж у більшості країн ЄС. Вакцинацію при народженні або якомога скоріше після народження уже роблять у 79 країнах світу. Це світова практика, МОЗ не "вигадує" нові схеми вакцинації, а впроваджує сучасні світові стандарти", - сказала Молода.

Проба Манту

Стосовно того, чи потрібно робити пробу Манту перед щепленням, якщо дитина не була вакцинована в пологовому, лікарка пояснила, що з’явилася можливість проведення БЦЖ без попередньої туберкулінової шкірної проби або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини (за умови відсутності контакту з хворим на туберкульоз). Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.

Це рішення базується на наукових даних: у немовлят до 6 місяців проби часто дають хибнонегативний результат через особливості імунної системи та шкіри. Крім того, у перше півріччя життя дитина не має широкого кола спілкування і високого ризику інфікування.

БЦЖ + інші вакцини

Молода також розповіла, що з’явилася можливість вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами. Раніше необхідно було дотримуватися інтервалу в один місяць, що ускладнювало графік щеплень, особливо для дітей першого року життя.

"У всьому світі завжди існувала практика одночасного введення вакцин. БЦЖ не викликає загальних реакцій (на кшталт підвищення температури) у перші дні, її реакція є відтермінованою. Тому нема жодної причини розділяти її у часі з іншими вакцинами. ВООЗ підтверджує, що "введення БЦЖ разом з іншими вакцинами для рутинної дитячої імунізації є безпечним", - зауважила вона.

До якого віку можна робити БЦЖ?

Лікарка зазначила, що діти, які не отримали БЦЖ в пологовому, можуть отримати його за державні кошти до виповнення 18 років (за умови негативних результатів проби Манту чи квантиферонового тесту).

"В Україні досі побутують міфи про те, що після 3 чи 6 років вакцинація вже не потрібна. Це не так. Вакцина БЦЖ не має вікового цензу", - наголосила Молода.

Вона також підкреслила, що введення вакцини БЦЖ не гарантує, що дитина не захворіє на туберкульоз, утім повністю забезпечує захист від смертельних генералізованих форм - туберкульозного менінгіту та міліарного туберкульозу.

Дитячі вакцини

Як повідомлялося, раніше у Данії провели дослідження, яке спростувало твердження про те, що алюміній у дитячих вакцинах становить небезпеку для здоров'я. Дослідники проаналізували медичні карти понад мільйона дітей за 24 роки.

У висновках дослідження йдеться про те, що не було виявлено доказів зв'язку між впливом алюмінію з вакцин та зростанням захворюваності на хронічні хвороби. Дослідження не виявило жодного зв'язку між алюмінієм та будь-якими з 50 вивчених хронічних захворювань, включно з 36 аутоімунними захворюваннями, дев'ятьма станами, пов'язаними з алергією або астмою, та п'ятьма порушеннями нейророзвитку. Зокрема, й аутизмом.

Вас також можуть зацікавити новини: