Люди, які отримали вакцину проти COVID-19, мали нижчий ризик смерті. Як пише The Hill, про це свідчить нове масштабне дослідження, проведене у Франції. Воно, зокрема, показало низький рівень серйозних ускладнень після застосування мРНК-вакцин. Зібрані дані вказують, що вакциновані люди не лише рідше помирали від COVID-19, а й мали нижчі показники загальної смертності.

Як пояснюють журналісти, роботу опубліковано в науковому журналі JAMA Open Network. Автори використали дані Національної системи медичного страхування Франції, проаналізувавши інформацію про 28 мільйонів дорослих віком від 18 до 59 років. З них 22,7 мільйона отримали щонайменше одну дозу мРНК-вакцини проти COVID у період з травня по жовтень 2021 року, ще 5,9 мільйона залишалися невакцинованими.

Період спостереження дослідники продовжили до 31 березня цього року, що забезпечило майже чотири роки аналізу.

Після коригування за демографічними показниками та наявністю окремих хронічних захворювань з’ясувалося, що вакциновані дорослі мали на 74% нижчий ризик смерті від тяжкого перебігу COVID-19.

Крім того, йдеться у статті, у вакцинованих ризик смерті з будь-яких причин протягом наступних чотирьох років був на 25% нижчим, ніж у невакцинованих.

Дослідження також підтвердило, що хоча серед вакцинованих траплялися поодинокі випадки міокардиту, анафілаксії чи поперечного мієліту, підвищеного ризику серйозних серцево-судинних ускладнень або інших тяжких побічних ефектів зафіксовано не було.

Автори зазначають, що зниження смертності частково може пояснюватися супутніми чинниками — наприклад, тим, що здоровіші люди частіше вакцинуються. Водночас навіть після корекції на такі незафіксовані фактори ризик смерті з будь-яких причин залишався нижчим приблизно на 20%.

"Отримані дані не виявили жодного зв’язку між мРНК-вакцинами проти COVID-19 та підвищенням рівня смертності", - стерджують дослідники.

