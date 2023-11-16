Експерти відзначили, що сила цього овоча буквально чудодійна.

Брокколі вже давно відома вражаючою користю для здоров'я: від захисних властивостей від раку до поживних речовин, які можуть підтримувати здоров'я серця та мозку.

Хрестоцвітний овоч також багатий поживними речовинами, такими як вітаміни A, C, K, фолієва кислота, клітковина та калій, які потрібні організму для хорошого функціонування, пише Eatingwell. Брокколі має особливі переваги в плані зниження рівня цукру в крові.

Поєднання низького вмісту вуглеводів і клітковини, що уповільнює травлення, означає, що вживання брокколі матиме мінімальний вплив на рівень цукру в крові. Дослідження показують, що брокколі може сприяти зниженню рівня цукру в крові, якщо її регулярно вживати протягом тривалого часу. Сульфорафан, сірковмісна сполука, присутня в хрестоцвітних овочах і надає їм характерний аромат і гіркоту, може допомогти контролювати високий рівень цукру в крові та резистентність до інсуліну, а також зменшити окислювальний стрес, який пошкоджує судини.

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Вживання брокколі - це ще один спосіб уникнути зневоднення для людей з підвищеним рівнем цукру в крові, зазначила фахівець з лікування діабету Анжеліна Бануелос-Гонсалес.

Вона пояснила, що коли рівень цукру в крові підвищується, ви також ризикуєте зневоднитися, оскільки високий рівень цукру в крові змушує частіше мочитися. Брокколі складається з 90% води, тому вживання свіжих фруктів та овочів, таких як брокколі, також може допомогти залишатися зволоженим.

При цьому дієтологи відзначили, що броколі корисна як в свіжому, так і в замороженому вигляді. За даними Міністерства сільського господарства США, якщо купувати брокколі свіжою, то вона зберігається в холодильнику від трьох до п'яти днів. Також не бійтеся замороженої брокколі. Після збору її піддають швидкому заморожуванню, зберігаючи всі вітаміни і мінерали.

Інші корисні властивості брокколі

Цей овоч може знижувати рівень холестерину. Також брокколі використовують для профілактики захворювань кишечника та інфарктів. А ще овоч здатний сповільнювати процеси старіння в організмі і довше зберігати молодість. Вся справа в тому, що цей овоч здатний запобігати розвитку вікових хвороб, які згубно впливають на людину і значно скорочують життя.

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