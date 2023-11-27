Сплеск респіраторних захворювань у Китаї не такий високий, як до пандемії.

В Китаї зараз відбуваєтьбся сплеск випадків пневмонії, що особливо б’є по дітях. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я, аналізуючи ситуацію, зазначили, що цей сплеск респіраторних захворювань, не такий високий, як до пандемії COVID-19, і за останній час не було виявлено нових або незвичайних патогенів.

Як пише Reuters, у ВООЗ зазначили, що таке зростання рівня захворювання, схоже, викликане зростанням кількості дітей, які заразилися патогенними мікроорганізмами, яких вони уникали протягом двох років обмежень щодо COVID.

"Це не ознака нового збудника. Це очікувано. Це те, з чим більшість країн мали справу рік чи два тому", - додали у ВООЗ.

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В Національній службі здоров'я Китаю зазначили, що слеск респіраторних захворювань спричинений грипом та іншими відомими збудниками, а не новим вірусом.

Нещодавні кластери респіраторних інфекцій викликані збігом звичайних вірусів, таких як вірус грипу, риновіруси, респіраторно-синцитіальний вірус або RSV, аденовірус, а також бактерії, такі як Mycoplasma pneumoniae, яка є звичайним винуватцем інфекцій дихальних шляхів.

Міністерство закликало місцеву владу відкрити більше клінік та сприяти вакцинації дітей і людей похилого віку та звернулося до населення із закликом носити маски. При цьому, за даними ВООЗ, китайські чиновники стверджують, що різке зростання кількості пацієнтів не перевантажило лікарні країни.

Поява нових штамів грипу або інших вірусів, здатних спровокувати пандемію, зазвичай починається з недіагностованих кластерів респіраторних захворювань. І SARS, і Covid-19 вперше були зареєстровані як незвичайні види пневмонії.

Сплеск пневмонії у Китаї - що відомо

Китаєм прокотилася хвиля випадків пневмонії, яка особливо сильно б’є по дітях. Раптовий сплеск дитячої захворюваності спонукав Всесвітню організацію охорони здоров’я надіслати запит до Пекіну щодо подробиць. У ВООЗ побоюються, аби Китай не породив ще одну вірусну пандемію на кшталт "коронавірусу".

Як зазначають фахівці, якщо китайська влада не бреше, що причиною спалаху є бактерія Mycoplasma pneumoniae, нова пандемія планеті не загрожує. На відміну від Covid, цей мікроб добре відомий і давно має значне поширення в усьому світі. Спалахи захворюваності на нього і так відбуваються раз на кілька років, але без таких трагічних наслідків, як було з коронавірусом.

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