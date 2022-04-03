"Телефон довіри" 15 00 працює в цілодобовому режимі.

Психологи Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству готові надавати психологічну підтримку для постраждалих від дій окупантів та тим, хто став свідками злочинів російських варварів.

Про це повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда.

"Новини з територій, які були окуповані, просто жахають...Розстріли мирних мешканців, катування, зґвалтування, мародерство – це все і є тим самим "рускім міром". Крім цього всього, окупанти лишили по собі і ще одну серйозну проблему, яку потрібно вирішувати якомога швидше. Це величезна кількість психологічних травм, спричинених діями окупантів", - зазначила чиновниця.

Вона наголосила, що особливої підтримки зараз потребують жінки, які постраждали від сексуального насильства російських фашистів.

"Психологи нашого Центру готові зараз надавати психологічну підтримку усім, хто її потребує. "Телефон довіри" 15 00 працює в цілодобовому режимі", - сказала Хонда.

Вона додала, що зараз дуже важливо не боятися, не соромитися і звертатися за підтримкою та допомогою до фахівців. Адже підтримка професійного психолога у таких ситуаціях справді потрібна.

Служба "Телефону довіри" Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово: 044-272-15-00 (з мобільного) та 15 00 (зі стаціонарного). Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними, підкреслили в КМДА.

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