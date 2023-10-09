З понад 40 мільйонів донорів у всьому світі хлопчикові підійшов тільки один.

У столичній лікарні "Охматдит" провели трансплантацію кісткового мозку 1-річному хлопчику з Миколаєва на ім’я Дмитро. Для порятунку дитини кровотворні клітини доправили з-за океану. Це перший такий випадок в Україні, йдеться в сюжеті ТСН.

"Десь коли малюку було 5 місяців, ми виявили на хребті маленький горбочок. Думали спершу, що це нормально. Він почав ще більше ставати, почалася деформація ребер", – розповідає мати врятованого хлопчика Вікторія.

Щоб з’ясувати причину пішло 4 місяці. Діагностували синдром Гурлера, рідкісне вроджене захворювання, що трапляється в однієї зі 100 тисяч дітей.

"Це захворювання обміну речовин, уражається центральна нервова система, опорно-рухова система, серцево-судинна система. Комплексні симптоми мають незворотній характер, якщо не провести трансплантацію кісткового мозку", – каже Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку дитячої лікарні "Охматдит".

Донора почали шукати серед родичів, але ні батьки, ні сестричка Дмитрика не підійшли. Не допоміг і український реєстр – з 10 тисяч українців у ньому хлопчик не був сумісний з жодною людиною. Тож далі звернулися до світового реєстру, де потенційних донорів – 41 мільйон, і підійшов лише один.

"Це 26-річний хлопець, який погодився. Вийшло так, що це єдиний, унікальний по співпадіння донор для Дмитрика в усьому світі", – розповідає Юлія Акімова, членкиня команди Українського реєстру донорів кісткового мозку.

На заваді могло стати лише місце проживання донора – США. І закрите небо над Україною. Клітини треба доставити не пізніше, ніж за 72 години. Тож треба було розробити складний логістичний маршрут. Контейнер з клітинами літаком відправили зі США до Польщі, далі довезли до кордону, де його зустрів українець, який автівкою довіз вантаж до "Охматдит". Від забору клітин до трансплантації минуло 42 години. Наразі хлопчика вже виписали з лікарні. Операція пройшла успішно.

Унікальні операції з трансплантації в Україні - останні новини

Напередодні в Україні вперше провели повторну трансплантацію печінки. Це врятувало життя 57-річному Вадиму з Миколаївщини.

Також у Львові п'ятирічній Сніжані успішно трансплантували нирку, Донором стала 9-місячна дівчинка, у якої констатували смерть мозку. Дівчинка стала наймолодшим донором в Україні.

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