Розріз пацієнта був настільки маленький, що він після операції приймав лише парацетамол.

Іспанські лікарі успішно провели першу у світі повністю роботизовану трансплантацію легень.

Для проведення оперативного втручання хірурги використали робота з чотирма "руками" під назвою "Да Вінчі", повідомило The Next Web. Пацієнтом був 65-річний чоловік. Йому діагностували легеневий фіброз – захворювання легень, що є небезпечним для життя.

Перед операцією хірурги прибрали повітря з донорської легені, щоб зменшити її розмір. В результаті легеню помістили в грудну клітину крізь розріз шириною 8 см.

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Біля ребер були зроблені невеликі надрізи для розміщення "рук" робота та 3D-камер, завдяки яким хірурги змогли бачити порожнину всередині.

Медики прокоментували, що нова технологія є менш болючою та знижує ризик післяопераційної інфекції, оскільки рана легко закривається.

"Ця техніка покращить якість життя пацієнтів, скоротить післяопераційний період і зменшить біль", – розповів завідувач відділення торакальної хірургії та трансплантації легень лікарні Валь д’Хеброн, доктор Альберт Джаурегі.

Зазначається, що розріз пацієнта був настільки маленький, що він приймав лише парацетамол. А традиційна трансплантація легенів вимагає післяопераційної реабілітації набагато сильнішими знеболюючими.

"З моменту, коли я прийшов до тями і прокинувся від загального наркозу, я не відчував болю", – підкреслив чоловік.

Як зазначив доктор Джаурегі, іншим пацієнтам, які чекають на операцію з трансплантації легень пропонуватимуть нову техніку.

Робот "Да Вінчі"

Робота "Да Вінчі" розробили у 2000 році. Його використовують для лікування сотень тисяч пацієнтів. Система не виконує операцію сама, а повторює рухи рук хірурга у реальному часі.

Робота використовували для пересадки легень лише одного разу – у лікарні Лос-Анджелеса. Однак тоді "Да Вінчі" провів операцію лише частково, а легеню вставляли в грудну клітку традиційним способом.

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