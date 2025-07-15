Вона вважає, що ситуацію можна змінити за допомогою низки кроків.

Середня тривалість життя чоловіків в Україні становить 67 років, тож багато хто з них не встигає скористатися пенсією, на яку протягом життя сплачував податки.

Про це в етері "Новини.LIVE" повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець. Жінки живуть на 10 років більше - середня тривалість їхнього життя складає близько 76-77 років. За її словами, представники іноземних делегацій, які починали говорити про збільшення пенсійного віку в Україні, не могли повірити в ці цифри.

Лікарка впевнена, що покращити ситуацію можна і без витрат величезної кількості грошей. Зокрема, в країні має з'явитися культура споживання солі, яка є головним провокатором гіпертонії:

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"Гіпертонія провокує інфаркти й інсульти. Це на першому місці сьогодні по смертності".

Богомолець радить зменшити використання солі в промислових виробництвах, контролювати споживання води і артеріальний тиск, а також забезпечити правильну діагностику та лікування. "Якщо це зробити правильно, ми вже наступного року отримаємо вдвічі меншу кількість інфарктів та інсультів", - додала вона.

Пенсійний вік в Україні

Як відомо, в Україні чоловіки і жінки виходять на пенсію за віком з 60 років, за умови наявності достатнього страхового стажу.

Мінімальна вимога для виходу на пенсію у 60 років - 32 роки страхового стажу. Ця планка щороку зростає і до 2028 року становитиме 35 років.

Якщо людина має від 22 до 32 років стажу, вона зможе вийти на пенсію у 63 роки. А громадяни зі стажем від 15 до 22 років мають право на пенсію тільки після досягнення 65-річного віку.

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