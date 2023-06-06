У МОЗ зауважили, що передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить самому рятувальнику.

На тлі підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) нагадали, як надавати першу домедичну допомогу людині, яка тоне.

У МОЗ зауважили, що в даний час є ризик затоплення до 80 населених пунктів. ""Велика вода" несе безліч загроз, тож закликаємо дослухатися до повідомлень з офіційних джерел органів влади", - закликали в міністерстві.

Також там нагадали правила надання домедичної допомоги людині, яка тоне. У МОЗ зауважили, що передусім важливо переконатися, що порятунок інших не зашкодить самому рятувальнику. "Покличте на допомогу, якщо не впевнені у власних силах. Пам’ятайте, що надавати першу допомогу у воді можуть лише досвідчені рятувальники. Якщо людина, яку витягли з води, не реагує, викличте екстрену медичну допомогу за номером 103", - рекомендували у МОЗ.

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Але спочатку треба перевірити, чи постраждалий дихає за принципом "чую, бачу, відчуваю". Тобто треба прислухатись до дихання ("чую"), подивитися, чи рухається грудна клітка ("бачу"), відчути, чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку ("відчуваю")

Якщо так:

покладіть людину спиною на рівну, тверду поверхню;

максимально розігніть голову постраждалого, висуньте нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта);

очистість рот від видимих сторонніх об’єктів, наприклад, бруду, піску.

Якщо постраждалий не дихає, треба виконати 5 "рятувальних вдихів":

затисніть людині ніс та видихніть повітря їй в рот до підйому грудної клітки (якщо маєте, скористайтеся бар’єрним пристроєм: маскою-плівкою/маскою-клапаном);

повторіть 5 разів.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс. Треба перевірити, чи з’явилося дихання, якщо ні – негайно треба починати натискання на грудну клітку:

покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого;

випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

зробіть 30 натискань;

повторіть два штучні вдихи.

Продовжувати цикли "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медиків або поки постраждалий не почне дихати самостійно.

Якщо постраждала – дитина, проводити реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи.

"Якщо не маєте бар’єрного пристрою і не можете виконувати штучні вдихи "рот до рота", проводьте лише натискання на грудну клітку", - рекомендували в МОЗ.

Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти.

"Не залишайте постраждалого наодинці. За можливості накрийте його сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків", - підсумували у відомстві.

Підрив Каховської ГЕС

Сьогодні російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Повідомлялося, що в зоні підтоплення – десятки населених пунктів, в яких проживають 16 тис. людей.

В даний час рівень води у Херсоні підвищився на 2 метри. За 24 години рівень води може збільшитись ще на метр, а після цього вода піде на спад.

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