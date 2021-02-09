Протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у гарантований пакет.

У Національній службі здоров'я України розповіли, які стоматологічні послуги будуть безкоштовними.

Як йдеться у повідомленні НСЗУ у Facebook, в умовах вкрай обмеженого фінансування системи охорони здоров’я, найефективнішим у стоматологічній галузі є витрачання ресурсів лише на найнеобхідніше.

«Для дорослих Програма медичних гарантій покриває ургентну стоматологію - зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю. Зокрема, будуть безоплатними медичні послуги, якщо у пацієнта діагностовано пульпіт, перелом зуба, невралгія трійчастого нерва, хімічний опік слизової рота, слинокам’яна хвороба, карбункул і фурункул, травми м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки», - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ зазначають, що до безоплатного пакету входить планова дитяча стоматологія, бо вона дійсно може запобігти погіршенню загального здоров'я дитини.

«У Програмі медичних гарантій цього року стоматологічну допомогу дорослим та дітям виділено в окремий амбулаторний пакет. Він покриватиме: ургентну стоматологічну допомогу дорослим та дітям; проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги; планову стоматологічну допомогу дітям, крім ортодонтичних процедур та протезування», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що протезування, брекети та інші дорогі стоматологічні послуги не входять у гарантований пакет.

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Автор: Надя Пришляк