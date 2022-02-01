Вакцинація допомагає захистити дітей і дорослих від тяжких ризиків COVID-19.

Відрізнити коронавірус від іншого гострого респіраторного захворювання можна лише за допомогою тестування.

Про це 1 лютого в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Альтернативних шляхів, як відрізнити - це "Омікрон" чи гостра респіраторна вірусна інфекція, крім тестування, не існує. Можна використовувати швидкі тести на майже всю респіраторну групу, наприклад на віруси грипу, або швидкі тести на визначення коронавірусу. Тому тестування - єдиний шлях для того, щоб поставити вірний діагноз", - сказав Кузін.

За його словами, діти, попри зростання кількості хворих серед них, легше переносять коронавірус за дорослих. При тому, у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури. Також, за його словами, існує залежність перебігу хвороби від наявності супутніх захворювань та щеплень.

Він наголосив, що вакцинація допомагає захистити дітей і дорослих від тяжких ризиків COVID-19.

Кузін також зазначив, що для того, щоб штам "Омікрон" став останнім, весь світ має виконати амбітну мету з вакцинації 70% населення, що буде першим кроком призупинення або контролю пандемії.

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Записатися на вакцинацію в Україні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу, 31 січня, виявили 30768 нових випадків COVID-19. Було госпіталізовано 2069 осіб; зафіксовано 192 летальних випадки; одужали 8835 осіб.

Вчора 65 тис. 655 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 тис. 278 людей, другу – 25 тис. 525, додаткову – 480, бустерну – 16 тис. 372.

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