Санлікар каже, що іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми захворювання.

Нещодавно стало відомо про те, що в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. Сьогодні, 19 вересня, у МОЗ заявили, що хворого госпіталізували для перестраховки, незважаючи на легкий перебіг хвороби.

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє видання DT.ua.

Він пояснив, що пацієнта вирішили госпіталізувати, щоб зрозуміти, як протікає захворювання, які симптоми проявляються, які методи лікування дієві.

Відео дня

У МОЗ відмовилися називати місце реєстрації випадку захворювання на мавпячу віспу, щоб уникнути цькування хворого й забезпечити йому комфортне перебування у медзакладі.

Кузін зазначив, що в липні Україна отримала 5 тисяч ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп.

Він нагадав симптоми віспи мавп:

висипка у вигляді пухирців, зокрема на обличчі;

температура;

головний біль тощо.

За наявності такої симптоматики варто звернутись по меддопомогу, використовуючи захисну маску й рукавички.

Кузін додав, що хвороба зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. За його словами, наразі необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи в Україні немає.

Нагадаємо, в Україні 15 вересня лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню.

Вас також можуть зацікавити новини: