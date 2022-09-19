Такий вигляд має висип при віспі мавп / фото ua.depositphotos.com

Нещодавно стало відомо про те, що в Україні зафіксували перший випадок віспи мавп. Сьогодні, 19 вересня, у МОЗ заявили, що хворого госпіталізували для перестраховки, незважаючи на легкий перебіг хвороби.

Про це заявив головний санлікар України Ігор Кузін під час брифінгу, повідомляє видання DT.ua.

Він пояснив, що пацієнта вирішили госпіталізувати, щоб зрозуміти, як протікає захворювання, які симптоми проявляються, які методи лікування дієві.

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У МОЗ відмовилися називати місце реєстрації випадку захворювання на мавпячу віспу, щоб уникнути цькування хворого й забезпечити йому комфортне перебування у медзакладі.

Кузін зазначив, що в липні Україна отримала 5 тисяч ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп.

Він нагадав симптоми віспи мавп: 

  • висипка у вигляді пухирців, зокрема на обличчі;
  • температура;
  • головний біль тощо.
Перебіг захворювання / фото МОЗ
Симптоми віспи мавп / фото МОЗ

За наявності такої симптоматики варто звернутись по меддопомогу, використовуючи захисну маску й рукавички.

Кузін додав, що хвороба зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. За його словами, наразі необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи в Україні немає.

Як лікується віспа мавп?/ фото МОЗ
Як не заразитися віспою мавп? / фото МОЗ

Нагадаємо, в Україні 15 вересня лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню.

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