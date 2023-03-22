Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найвразливішими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством енергетики розпочинає проект щодо встановлення сонячних панелей на лікарнях.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ у Facebook. "Проект "Промінь надії" реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян", - зазначили у міністерстві.

Наразі визначається перелік об'єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найвразливішими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу. Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень.

Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на чотири години.

Зауважується, що пілотний проект зі встановлення сонячних панелей вже було реалізовано в амбулаторії у селі Горенка Київської області. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

Ситуація з електроенергією в Україні

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС. Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень.

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