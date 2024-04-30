Відомо, що він був одним із розробників однієї з найвідоміших вакцин проти коронавірусу.

Головного дослідника першої китайської вакцини від COVID загального призначення було звільнено з найвищого органу влади країни. 62-річного Яна Сяоміна вигнали 23 квітня з Всекитайських зборів народних представників "через серйозні порушення дисципліни та закону". Про це повідомили державні ЗМІ, передає Business Insider.

Здебільшого це висловлювання означає, що людина знаходиться під слідством у справі щодо корупції в Китаї. Відтепер Ян, як голова дочірньої компанії Sinopharm, яка займається виробництвом вакцин, більше не є одним з майже трьох тисяч депутатів Конгресу, які приймають рішення з найважливіших питань країни.

У звіті Конгресу йдеться про те, що він працював у Комітеті з етнічних питань. Також відомо, що Ян є медичним дослідником, який був очільником команди Sinopharm, яка розробила вакцину BBIBP-CorV проти COVID-19, що була першою в країні, схваленою для загального використання.

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Така вакцина була однією з найпоширеніших проти COVID-19 у Китаї та мала ефективність 79%, яка запобігала шпиталізації. Крім розробки вакцини Sinopharm, Ян очолював китайський проект з розробки вакцини в межах програми "863", завдяки якій Пекін хотів країну більш незалежною у розвитку власних передових технологій.

У виданні розповіли, що звільнення Яна набрало розголос у китайській соцмережі Weibo. Там поставили під сумнів причини, які призвели його до позбавлення депутатського статусу. Такий допис набрав близько 180 млн переглядів й впродовж декількох годин був найгарячішою темою на платформі в неділю.

Пізніше обговорення перетворилося на припущення, що підставою для його звільнення могла бути вакцина Sinopharm, проте не було жодних доказів, які б це підтверджували.

"Батько вакцини Sinopharm порушив правила і закони, але це не означає, що існують проблеми з вакцинами, які він розробив і випустив. Давайте почекаймо, перш ніж панікувати", - зазначив популярний медичний блогер "Доктор Чен".

Зазначається, що така новина про Яна з'явилася на тлі боротьби з корупцією у сфері охорони здоров'я у Китаї, під час того, як було розпочато розслідування проти сотень деканів та секретарів лікарень.

"Це була найжорсткіша дисциплінарна кампанія, коли-небудь застосована до медичної галузі Китаю, яка роками страждала від тисяч випадків комерційного хабарництва між постачальниками фармацевтичних препаратів і медичними працівниками. У серпні антикорупційна кампанія призвела до такого різкого падіння акцій фармацевтичних компаній у Китаї, що за один день їхня ринкова вартість знищила приблизно 27 мільярдів доларів США", - пояснили журналісти.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні станом на зараз

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що коронавірус в Україні став сезонним, порівнявши його з грипом. За його словами, епідеміологи зафіксували по дві хвилі захворюваності на коронавірус в Україні за рік.

"Маємо констатувати, що це вже абсолютно рутинне захворювання. Як висловлюються представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, це стало постійною загрозою і постійною проблемою системи охорони здоров'я. Так, "ковід" зараз має ознаки сезонності, як грип", - зазначив він.

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