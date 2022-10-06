УНІАН розбирався, які продукти не можна при гіпертонії, а які продукти швидко знижують тиск.

Українці не з чуток знають, що таке високий тиск або гіпертонія. Постійний стрес, надмірна робота, погані звички та неналежне харчування – все це погано позначається на здоров'ї.

Деякі продукти дозволяють контролювати тиск й відповідно запобігати кризовому стану. Правда, хронічні стани необхідно лікувати, а значить потрібно звернутися до лікаря.

УНІАН розбирався, які продукти не можна при гіпертонії, а які продукти швидко знижують тиск.

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Для початку розберемося, що не можна їсти при гіпертонії. Тиск піднімається через звуження судин. Таким чином, продукти, які впливають на цей процес, краще виключити з раціону або мінімізувати.

Продукти, які не можна вживати гіпертоніку

м'ясні міцні бульйони;

жирне м'ясо, зокрема свинина;

холодець;

копченості;

маргарин;

смажене;

гостре;

алкоголь;

солона їжа;

солодке;

випічка.

Які продукти швидко знижують тиск

Не варто впадати у відчай, адже є продукти, які, навпаки, знижують тиск. Для такого ефекту в них повинні міститися калій, магній та клітковина. Й водноча не повинно бути в складі натрію.

Продукти, які знижують тиск

рукола;

капуста;

ріпа;

зелень;

шпинат;

буряк;

ягоди, що містять флавоніди, зокрема чорниця, малина та полуниця;

знежирене молоко та йогурт;

вівсяна каша;

банан;

лосось;

насіння соняшнику та гарбуза;

темний шоколад;

деякі приправи, наприклад часник, чебрець, розмарин, базилік, кориця;

гранати.

Чи можна їсти яйця при гіпертонії

Всі чули про холестерин в курячих яйцях й багато хто боїться їх їсти. Вчені з'ясували, що при високому тиску яйця можна вживати в їжу. У них міститься пептид, який сприяє зниженню тиску.

Що не можна пити при підвищеному тиску

Деякі напої також можуть призводити до підвищення тиску. Якщо у вас гіпертонія, то від них краще відмовитися.

При підвищеному тиску не можна пити:

міцний чай;

каву.

Що краще пити при підвищеному тиску

трав'яні відвари;

цикорій.

Багато хто задається питанням: "Чи можна пити воду при підвищеному тиску?". Так, ще раз так, але не в великій кількості одразу. Краще пити рівними порціями протягом дня.

Річ у тім, що велика кількість рідини може привести до проблем в роботі нирок, що призведе до підвищення тиску. Крім того, велика кількість рідини може призвести до спазму судин.

Який напій швидко знижує тиск

Деякі напої здатні знижувати тиск, зокрема ті, що містять калій, а саме:

гарбузовий сік;

томатний сік;

ананасовий сік;

яблучний сік;

буряковий сік.

Як правильно спати при підвищеному тиску

Сон є невід'ємною частиною нашого життя й нехтування ним призводить до проблем зі здоров'ям. Багато українців, які страждають гіпертонією, бояться спати, поки тиск не прийде в норму.

Вважається, що найкраща поза для сну при високому кров'яному тиску – на лівому боці. У такому положенні знижується тиск в судинах, які йдуть до серця.

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