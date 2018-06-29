Відвідування одного й того ж лікаря продовжило життя пацієнтів - вчені

Дослідження проводилися в дев'яти країнах світу, включаючи США, Канаду, Велику Британію, Ізраїль, Тайвань і Південну Корею.

Британські дослідники прийшли до висновку, що показники смертності серед пацієнтів, які регулярно відвідують одного й того ж лікаря, опинилися в середньому нижче, ніж у тих, хто щоразу звертається до різних спеціалістів одного профілю.

На думку вчених, довіра до добре знайомого лікаря допомагає пацієнтам охочіше розповідати про свій стан і більш послідовно дотримуватися рекомендацій. Робота опублікована в журналі BMJ Open, передає Naked Science.

Вчені проаналізували бази даних Embase, MEDLINE та Web of Science, вибравши 22 статті, що вийшли з 2010 року. Дослідження проводилися в дев'яти країнах світу, включаючи США, Канаду, Велику Британію, Ізраїль, Тайвань і Південну Корею. У найбільшому з досліджень враховувалися дані про 396 838 пацієнтів. Роботи, відібрані для метааналізу, були присвячені різним проблемам, але всі вони містили дані про смертність пацієнтів і про те, до яких лікарів вони зверталися.

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Вісімнадцять робіт з 22 показували, що стійка залежність між сталістю у виборі лікаря і більш низькими показниками смертності пацієнтів дійсно існує. Закономірність зберігалася не тільки при відвідинах терапевтів та лікарів загальної практики, але і в разі лікарів-фахівців від хірургів до психіатрів. Автори метааналізу відзначають: у чотирьох дослідженнях взаємозв'язок між послідовністю відвідувань і терміном життя розглядали в рамках відносно коротких проміжків часу.

Вивчені роботи показали: люди, які регулярно відвідують одного лікаря певної спеціальності, частіше схильні дотримуватися медичних рекомендацій і вдаватися до заходів, що запобігають захворюванню (наприклад, вчасно робити щеплення). Також цим пацієнтам рідше потрібна термінова госпіталізація. Відповідно до одного з досліджень, у пацієнтів, що проходили консультації різних хірургів, імовірність смерті протягом року в два рази перевищувала ризики тих, хто відвідував одного й того ж лікаря.

Один із авторів метааналізу Деніс Перейра Грей пояснює: «Звертаючись до добре знайомого лікаря, пацієнти відчувають себе вільніше і більш схильні ділитися з лікарем усією необхідною інформацією, включаючи досить особисті відомості або повідомлення про те, що їх турбує. Завдяки цьому лікар може точніше підібрати оптимальну схему лікування».

Надалі автори роботи планують вивчити взаємозв'язок довголіття і послідовності відвідування лікаря з урахуванням багатьох факторів ризику: віку, статі, шкідливих звичок, рівня освіти і доходів.