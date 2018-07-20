Лікування раку "альтернативними" методами збільшує ризик смерті

Понад 7 років після визначення діагнозу прожили близько 85% прихильників стандартного лікування і лише 70% тих, хто вдавався до нетрадиційної медицини.

Пацієнти з онкологічними захворюваннями, які використовують методи "альтернативної" медицини як доповнення до традиційної терапії, помирали від раку частіше за тих, хто дотримувався тільки стандартного лікування.

Про це розповіли вчені з Єльської школи медицини. Стаття дослідників опублікована в журналі Journal of the American Medical Association Oncology, передає Naked Science.

Ця робота підтвердила результати попередніх досліджень тієї ж групи вчених. У 2017 році вони дійшли висновку, що повна відмова від стандартної терапії на користь "альтернативної" медицини значно знижує п'ятирічну виживаність пацієнтів.

У новій роботі вчені проаналізували базу даних National Cancer Database(NCDB), до якої входить інформація про пацієнтів близько 1500 американських медичних центрів. Для дослідження відібрали дані про пацієнтів, в яких у період з 2004 по 2013 рік діагностували один з чотирьох найбільш поширених у США типів раку: пухлину молочної залози, простати, легенів або колоректальний рак.

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258 учасників дослідження доповнювали стандартну терапію методами альтернативної медицини, в тому числі приймали гомеопатичні засоби або харчові добавки на основі трав або займалися дихальною гімнастикою чи йогою. Ефективність цих методів у лікуванні раку не доведена клінічними дослідженнями: багато з них можуть полегшити психологічний стан пацієнта, але на розвиток хвороби вони не впливають. До контрольної групи увійшли 1032 пацієнти, які дотримувалися тільки перевірених способів лікування — хіміотерапії, променевої терапії та гормонотерапії.

Усі учасники дослідження починали лікування стандартними методами вчасно, але прихильники "альтернативних" способів лікування значно частіше відмовлялися від запропонованих лікарем додаткових процедур з доведеною ефективністю (наприклад, повторних курсів хіміотерапії або променевої терапії).

Понад 7 років після визначення діагнозу прожили близько 85% прихильників стандартного лікування і лише 70% тих, хто вдавався до нетрадиційної медицини. Також використання некласичних підходів частіше призводило до смерті, при моделюванні відношення ризиків смертності в "альтернативної" групи склало 2.08.

Раніше американські дослідники розробили сполуку, що дозволяє "знерухомити" ракові клітини, не даючи їм переміщатися в організмі пацієнта.